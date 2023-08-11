Стадион «Инга» в Центральном районе Челябинска будут реконструировать

Территорию обустроят под занятия роллер-спортом

Стадион «Инга» в Центральном районе Челябинска будут развивать. У мэрии есть планы по его обустройству под новый вид спорта. Подробности в эфире ЦУР рассказал замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Вице-мэр поделился, что знает об опасениях горожан. В соцсетях челябинцы писали, якобы спортобъект могут снести. Однако планы, по словам Сергея Авдеева, противоположные.

«Сейчас принято решение сделать свободный, открытый доступ с двух сторон на стадион. В том числе со стороны городского бора. Задача стоит развивать стадион “Инга”», — отметил Сергей Авдеев.

Вице-мэр добавил, что в мэрии подготовят проектные решения по развитию на стадионе новой дисциплины — роллер-спорта.