В конноспортивном комплексе «Рифей» прошел открытый чемпионат и первенство Челябинской области по выездке «Весенний праздник». Всего в соревнованиях приняли участие 150 пар из Тюмени, Озерска, Екатеринбурга и клубов Челябинска. Спортсмены спортшколы «Рифей» завоевали 23 медали, сообщает пресс-служба СШОР «Рифей».
На счету спортсменов спортшколы «Рифей» 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. Дважды на первую ступень пьедестала почёта взошла Елена Яблонских, она же принесла серебро и бронзу. Две награды высшей пробы на счету Юлии Борушко. София Зверева и Виктория Шершнёва стали обладательницами золотых и бронзовых медалей. Среди детей Софья Ковалёва взяла золото и серебро.
Также 24 −26 марта в конноспортивном комплексе «Рифей» пройдет открытый чемпионат и первенство Челябинской области по конкуру. Помимо южноуральцев в соревнованиях примут участие спортсмены Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.
Напомним, что челябинская спортсменка завоевала бронзу в троеборье на всероссийских соревнованиях по конному спорту.
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