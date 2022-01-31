Спортсмены школы «Рифей» выиграли «Рождественский кубок» по конному спорту

Соревнования прошли по выездке и конкуру

В КСК «Рифей» завершились открытые региональные соревнования по конному спорту «Рождественский кубок». В турнире приняли участие около 90 пар из Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а победу в командном зачете одержали хозяева — спортсмены из челябинской спортшколы «Рифей», сообщают организаторы турнира.

Состязания прошли в двух дисциплинах конного спорта — выездке и конкуре. В них приняли участие спортсмены из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Кургана и Екатеринбурга. Всадники спортивной школы олимпийского резерва «Рифей» завоевали 13 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 3 бронзовые награды) в конкуре. В выездке у спортсменов школы еще более богатый урожай — 25 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых).

Ведущий спортсмен сборной Челябинской области Юлия Борушко была вне конкуренции в выездке среди взрослых пар. На лошади по кличке Риф она взяла два золота и серебро в паре с новым молодым партнером по кличке Дриада.

После перерыва успешно вернулся в строй сборной Челябинской области кандидат в мастера спорта Кирилл Рукавишников. На маршруте до 100 см Кирилл на Акажу завоевал награду высшей пробы. Среди детей отметим выступление Виктории Букашкиной. Она была первой сразу в двух дисциплинах: и в выездке, и в конкуре.

Следующие соревнования у южноуральских всадников через месяц. В феврале в КСК «Рифей» состоятся областные соревнования по выездке «Кубок СШОР „Рифей“».