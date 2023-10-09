Спортсмены из Челябинской области стали победителями Всероссийского фестиваля «Сочи‑2023» В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 53 регионов



В состав южноуральской команды вошли шесть спортсменов из Магнитогорска, Озерска, Копейска, Челябинска и Верхнего Уфалея. Один из них — председатель Центральной районной организации ВОИ Челябинска, легкоатлет-стайер Татьяна Кузнецова. Ранее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера ей была оказана материальная помощь по приобретению спортивного бегового протеза.



Соревнования в Сочи проходили в семи спортивных дисциплинах: дартсе, легкой атлетике (дистанции на 100 метров), настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании (50 метров), пулевой стрельбе (стрелковый тренажер SCATT) и быстрых шахматах.



Добавим, что ранее в городе Салавате (Республика Башкортостан) завершился финальный этап Всероссийской летней спартакиады инвалидов по плаванию. Хорошие результаты среди глухих спортсменов показали южноуральские пловцы, которые

В Сочи в образовательном центре «Сириус» завершился Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью. За победу в соревнованиях боролись 400 спортсменов из 53 регионов. По итогам турнира первое место в общекомандном зачете заняла команда из Челябинской области организации ВОИ, сообщает региональный Минспорт.В состав южноуральской команды вошли шесть спортсменов из Магнитогорска, Озерска, Копейска, Челябинска и Верхнего Уфалея. Один из них — председатель Центральной районной организации ВОИ Челябинска, легкоатлет-стайер Татьяна Кузнецова. Ранее по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера ей была оказана материальная помощь по приобретению спортивного бегового протеза.Соревнования в Сочи проходили в семи спортивных дисциплинах: дартсе, легкой атлетике (дистанции на 100 метров), настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании (50 метров), пулевой стрельбе (стрелковый тренажер SCATT) и быстрых шахматах.Добавим, что ранее в городе Салавате (Республика Башкортостан) завершился финальный этап Всероссийской летней спартакиады инвалидов по плаванию. Хорошие результаты среди глухих спортсменов показали южноуральские пловцы, которые стали серебряными призерами в командном зачете

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