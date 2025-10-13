Спортсмены из Чебаркуля выиграли областную Спартакиаду малых городов региона

Региональные состязания в Челябинске прошли по шести дисциплинам

В Челябинске подвели итоги областной Спартакиады среди малых городов Челябинской области. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Чебаркуля. Серебро досталось атлетам из Трехгорного, а замкнули тройку призеров представители Южноуральска. В состязаниях выступили более 130 спортсменов, сообщает региональная дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Состязания прошли в Челябинске на двух площадках — УСК УралГУФК и СШ по теннису им. Б. Маниона. В них выступили более 134 спортсменов из восьми городов региона — Верхнего Уфалея, Карабаша, Катав-Ивановска, Кыштыма, Трехгорного, Усть-Катава, Чебаркуля и Южноуральска.

Участники боролись за награды в шести дисциплинах — стрельбе из пневматической винтовки, настольном теннисе, шахматах, многоборье ГТО, а также мужском и женском турнирах по баскетболу 3×3.

В командном зачете победу одержали спортсмены из Чебаркуля, серебро досталось представителям Трехгорного, а замкнули тройку призеров атлеты из Южноуральска.

Отметим, что в стрельбе и многоборье ГТО проявили себя спортсмены из Кыштыма, трехгорненцы выиграли состязания по настольному теннису и шахматам, чебаркульцы были вне конкуренции в баскетболе 3×3.