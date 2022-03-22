Южноуральские спортсмены завоевали медали на чемпионате УрФО по дартсу

На соревнованиях в Тюмени сборная Челябинской области завоевала четыре награды

Спортсмены Челябинской области завоевали четыре медали на завершившемся в Тюмени чемпионате УрФО по дартсу. Эти соревнования стали последним этапом отбора на апрельский чемпионат России, который пройдет в Электростали, сообщает региональная федерация дартса.

На соревнованиях в Тюмени выступили более 100 спортсменов. Южноуральцы состязались в парном разряде и командном турнире, завоевав награды в каждом. Так, в мужском парном разряде победителями чемпионата УрФО стали Дмитрий Ситкарев и Владимир Пашенцев из Челябинска.

Серебряные медали завоевала женская команда Челябинской области, в которую вошли Оксана Андрончик (Озерск), Ирина Колесова (Челябинск), Ирина Лебеденко (Озерск) и Наталья Яковлева (Челябинск). Еще одна наша команда стала обладателем бронзовых медалей: Людмила Кудрявцева (Снежинск), Марина Амосова, Екатерина Бурая, Алена Усынина и Марина Шакирова (все — Челябинск).

В мужском командном турнире у южноуральцев серебряные медали. Их завоевали Дмитрий Корюков, Михаил Макушин, Станислав Мегеря и Константин Пестов.

Чемпионат УрФО был отборочным в основную сетку чемпионата России, который состоится в апреле в городе Электросталь. В нем примут участие Оксана Андрончик из Озерска и Дмитрий Ситкарев из Челябинска.