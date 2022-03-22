Спортсменки Челябинской области завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве УрФО по фитнес-аэробике

В соревнованиях приняли участие более 700 девушек уральского региона

Сборная команда Челябинской области по фитнес-аэробике завоевала 16 медалей на прошедших в Кургане чемпионате и первенстве УрФО. В этих соревнованиях приняли участие более 700 спортсменок, сообщает региональный Минспорт.

Состязания прошли на базе спортивного комплекса им. В. Горбенко в Кургане. Среди участников — команды из Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Южноуральцы завоевали в общей сложности 16 медалей.

Региональная федерация аэробики делегировала на главные уральские старты сезона более двухсот спортсменов из Челябинска, Озерска, Трехгорного. Наши земляки отметились не только количеством, но и качеством, завоевав наибольшее количество медалей среди всех регионов — 4 в чемпионате и 12 в первенстве.