Спортсмены Челябинской области заняли второе место на Всероссийской гимназиаде

В соревнованиях по 4 видам спорта выступили 250 студентов из 11 регионов страны

В Челябинской области завершились финальные старты Всероссийской зимней гимназиады, собравшей более 250 спортсменов из 11 регионов страны. Они состязались в четырех видах спорта. В командном зачете победу одержали представители Республики Башкортостан. Южноуральская команда заняла итоговое второе место, сообщает региональный Минспорт.

Во Всероссийской зимней гимназиаде могли принять участие школьники (16—17 лет) и обучающиеся профессиональных образовательных организаций (18—19 лет). Состязания в Челябинской области прошли по четырем видам спорта: мини-футболу на снегу, лыжным гонкам, конькобежному спорту и лыжному ориентированию.

Соревнования по конькобежному спорту прошли в челябинском ЛД «Уральская молния». Лыжники состязались на базе лыжного комплекса в поселке Полетаево (Сосновский район). Лучшие представители спортивного ориентирования выявили сильнейших в Челябинском городском бору, а турнир по мини-футболу прошел на стадионе «Центральный».

По итогам пяти дней соревнований определились победители и призеры в командном зачете. Титул победителей Всероссийской зимней гимназиады — 2023 завоевали представители Башкортостана. Второе место у спортсменов Челябинской области, замкнула тройку призеров команда Курганской области.