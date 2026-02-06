Спортсмены Челябинской области впервые за 70 лет не выступят на Белой олимпиаде

На Игры-2026 в Италию отправились лишь 13 россиян

Сегодня, 6 февраля, в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. В нейтральном статусе из-за санкций МОК в них выступят лишь 13 российских спортсменов. Впервые за 70 лет на Белой олимпиаде не будут представлены атлеты из Челябинской области. Начиная с 1956 года в главных зимних стартах четырехлетия выступали 66 южноуральских спортсменов. Вспоминаем всех наших олимпийцев и рассказываем, кому из них удалось оставить яркий след в истории зимних Игр.

Кортина-д’Ампеццо-1956

Виктор Шувалов (хоккей) — золото

Стал первым представителем Челябинской области на зимних Олимпийских играх. В составе сборной СССР выиграл золото. На том турнире советская команда провела семь поединков и во всех одержала победы. На ОИ‑1956 в Италию хоккеист отправился будучи игроком столичного ЦСКА.

Скво-Вэлли-1960

Лидия Скобликова (конькобежный спорт) — 2 золота

Легендарная советская конькобежка дебютировала на Олимпийских играх в 1960 году. В программу впервые были включены женские состязания по скоростному бегу на коньках. В Скво-Вэлли (США) наша «Уральская молния» отправилась в статусе действующей чемпионки мира на 500 и 3000 метров.

Лидия Скобликова на ОИ‑1960 выступила на трех дистанциях, в двух из них завоевала золотые медали — на 1500 и 3000 метров. Причем на «полуторке» спортсменка из Златоуста установила мировой рекорд (2.25,20). Также у нее 4‑й результат в беге на 1000 метров.

За высокие спортивные достижения по итогам Олимпийских игр — 1960 Лидия Скобликова была удостоена ордена Трудового Красного знамени. В том же году она соединила свою судьбу с Александром Полозковым, мировым рекордсменом в спортивной ходьбе.

Инсбук-1964

Лидия Скобликова (конькобежный спорт) — 4 золота

Татьяна Сидорова (конькобежный спорт) — бронза

Николай Пузанов (биатлон)

Олимпийские игры — 1964 в Инсбруке (Австрия) стали триумфом Лидии Скобликовой. Она установила уникальное достижение в истории скоростного бега на коньках, выиграв все четыре дистанции, и при этом на трех (500, 1000 и 1500 метров) установила олимпийские рекорды. Специалисты, отмечая легкость, красоту и отточенную технику бега, назвали ее королевой коньков.

В том же 1964 году Скобликова убедительно выиграла чемпионат мира по скоростному бегу на коньках (Швеция), вновь победив на всех четырех дистанциях. Такое достижение (8 золотых медалей из 8) превзойти невозможно, его можно только повторить.

Поднялась на олимпийский пьедестал и еще одна челябинская конькобежка — Татьяна Сидорова. Мастер бега на короткую дистанцию выиграла забег на 500 метров. Причем именно она была главным фаворитом на победу в этом виде программы. И бежала с опережением графика Скобликовой. Но при входе на поворот допустила небольшую ошибку, потеряла драгоценное время и показала в итоге третий результат.

В составе советской сборной по биатлону выступил на ОИ‑1964 и биатлонист Николай Пузанов. Спортсмен из Кыштыма принял участие в гонке на 20 километров, на которой показал 6‑й результат.

Гренобль-1968

Александр Тихонов (биатлон) — золото и серебро

Владимир Гундарцев (биатлон) — золото

Николай Пузанов (биатлон) — золото

Анатолий Машков (конькобежный спорт)

Анна Саблина (конькобежный спорт)

Татьяна Сидорова (конькобежный спорт)

Лидия Скобликова (конькобежный спорт)

В этот раз в центре внимания были не наши конькобежцы, а биатлонисты. Причем в составе советской сборной выступили сразу три спортсмена Челябинской области. И все они стали чемпионами!

В мужской биатлонной эстафете 4×7,5 км советская команда одержала убедительную победу. Она на 1 минуту и 47 секунд опередила финишировавших вторыми норвежцев. В составе команды отличились три наших земляка: Александр Тихонов (Уйский район), Николай Пузанов (Кыштым) и Владимир Гундарцев (Сатка). Отметим, что Тихонов также стал серебряным призером в личной гонке на 20 километров.

Четыре спортсмена Челябинской области выступили в состязаниях по скоростному бегу на коньках — Лидия Скобликова, Татьяна Сидорова, Анатолий Машков и Анна Саблина. Увы, медали им завоевать не удалось. «Уральская молния» выступила на двух дистанциях (3000 м — 6‑е место и 1500 м — 11‑е место). У Татьяны Сидоровой 9‑й результат на «пятисотке». Анна Саблина заняла 8‑е место на 3000 м, а Анатолий Машков — 14‑е место на 5000 м и 16‑е место — на 10 000 м.

Саппаро-1972

Александр Тихонов (биатлон) — золото

Легендарный биатлонист Александр Тихонов отправился на свою вторую Олимпиаду. Она также завершилась для него успешно — золото в эстафете и 4-е место в индивидуальной гонке на 20 километров. Но не обошлось без казуса, наш земляк «завалил» свой этап — выручили партнеры по команде.

Александр Тихонов бежал первый этап в эстафете 4×7,5 км. На втором огневом рубеже заработал два штрафных круга, но это была еще не катастрофа. Казус случился, когда на одном из участков наш земляк сломал одну лыжу и почти километр вынужден был бежать на одной лыже. Спортсмен из команды ГДР, готовясь к своему этапу, увидел ковыляющего Александра и отдал ему свою лыжу, которая не вполне подходила Тихонову (размер креплений был другой). Затем запасной советской команды отдал подходящую лыжу. Бросившись в погоню, Тихонов сумел вернуться в лидирующую группу, но передал эстафету только девятым. Тем не менее партнеры по команде вернули лидерство и завоевали золото.

Инсбрук-1976

Сергей Бабинов (хоккей) — золото

Александр Тихонов (биатлон) — золото

Александр Тихонов на Играх-1976 в личных гонках не участвовал, зато снова завоевал золото в биатлонной эстафете. В этот раз никаких проблем в гонке у четверки советских спортсменов не случилось. Наша команда выиграла почти 4 минуты (!) у финишировавших на втором месте биатлонистов из Финляндии. В ее составе золото завоевали Александр Елизаров, Иван Бяков, Николай Круглов и Александр Тихонов. Причем именно в такой последовательности спортсмены бежали свои этапы.

Еще одну золотую медаль Челябинской области принес хоккеист Сергей Бабинов. Сборная СССР во главе с Владиславом Третьяком и Валерием Харламовым уверенно выиграла олимпийский турнир, не потерпев ни одного поражения. Самым сложным стал поединок со сборной Чехословакии, в котором наша команда выиграла со счетом 4:3.

Лейк-Плэсид-1980

Александр Тихонов (биатлон) — золото

Сергей Макаров (хоккей) — серебро

Сергей Стариков (хоккей) — серебро

Любовь Зыкова (лыжные гонки)

Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США) стали уже четвертыми по счету для Александра Тихонова. Наш земляк удостоился высокой чести — нести знамя олимпийской сборной СССР на церемонии открытия Олимпиады. Знаменосец советской команды не подвел, выиграв затем свое четвертое золото! Причем вновь сделал это в эстафете, в которой бежал второй этап. Вместе с ним лавры чемпиона разделили Владимир Аликин, Владимир Барнашов и Анатолий Алябьев.

Хоккейная сборная СССР, считавшаяся фаворитом, неожиданно оступилась. В одном из поединков наша команда уступила американцам, основу которой составили студенты, а не профессиональные игроки НХЛ. Этот матч получил название «Чудо на льду». Игра завершилась со счетом 4:3, серебряные медали получили челябинцы Сергей Макаров и Сергей Стариков.

Отметим, что в качестве запасной отправилась в Лейк-Плэсид и лыжница Любовь Зыкова (Зимятова). К сожалению, выступить на Олимпиаде ей не довелось.

Сараево-1984

Сергей Макаров (хоккей) — золото

Сергей Стариков (хоккей) — золото

Сборная СССР по хоккею взяла убедительный реванш за неудачу четырехлетней давности. Наша команда на Олимпийских играх — 1984 в Сараеве не потерпела ни одного поражения. 7 матчей — 7 побед с общей разницей шайб 48:5. Внесли свой вклад в золотой успех и два воспитанника челябинского хоккея — Сергей Макаров и Сергей Стариков.

Вновь была заявлена в качестве запасной лыжница Любовь Зыкова (Зимятова). Увы, но и в этот раз ей не посчастливилось выйти на старт олимпийской лыжни.

Калгари-1988

Вячеслав Быков (хоккей) — золото

Сергей Макаров (хоккей) — золото

Сергей Мыльников (хоккей) — золото

Сергей Стариков (хоккей) — золото

В олимпийский Калгари в составе сборной СССР по хоккею отправились четыре наших земляка. К Сергею Макарову и Сергею Старикову добавились вратарь Сергей Мыльников и нападающий Вячеслав Быков.

На групповом этапе советская команда одержала 5 побед в 5 матчах. В финальном турнире за 1—6‑е места не обошлось без неожиданностей. В заключительном матче сборная СССР уступила команде Финляндии (1:2). Однако этот поединок уже не влиял на итоговый результат. К тому моменту советская «Красная машина» обеспечила себе золотые медали.

Альбервиль-1992

Вячеслав Быков (хоккей) — золото

Евгений Давыдов (хоккей) — золото

Елена Белова (биатлон) — две бронзы

Светлана Бажанова (конькобежный спорт)

Наталья Полозкова (конькобежный спорт)

Елена Тюшнякова (конькобежный спорт)

Во французский Альбервиль на Олимпийские игры 1992 года отправились шесть спортсменов Челябинской области. Выступали они за команду СНГ, которая получила на Играх‑1992 название Объединенная команда и выступала под олимпийским флагом.

Наша хоккейная команда завоевала золотые медали, в ее составе победу одержали Вячеслав Быков и Евгений Давыдов.

Биатлонистка Елена Белова (Кальянова) из Магнитогорска завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке 7,5 км. В этой дисциплине победу одержала ее подруга по команде Анфиса Резцова. Вместе они с Еленой Мельниковой завоют еще одну бронзовую награду в эстафете 3×7,5 км.

В составе конькобежной сборной выступили три челябинские спортсменки, однако на пьедестал почета им подняться не удалось. Светлана Бажанова заняла 6‑е место на «полуторке», а также 7‑е места на дистанциях 1000 и 3000 метров. В шаге от медали остановилась Наталья Полозкова, у нее 4‑е место на 1500 м, а также 15‑е на 500 м и 20‑е на 1000 м. Елена Тюшнякова показала 7‑й результат в забеге на 1000 м и 29‑й — на «пятисотке».

Лиллехаммер-1994

Светлана Бажанова (конькобежный спорт) — золото

Наталья Полозкова (конькобежный спорт)

Наталья Снытина (биатлон) — золото

Любовь Белякова (биатлон)

Игорь Варицкий (хоккей)

Равиль Гусманов (хоккей)

Олег Давыдов (хоккей)

Андрей Зуев (хоккей)

Валерий Карпов (хоккей)

Сергей Тертышный (хоккей)

Валерий Иванников (хоккей)

В норвежском Лиллехаммере-1994 в составе российской сборной выступили 11 наших земляков. Триумфом завершились состязания по скоростному бегу на коньках для челябинки Светланы Бажановой. Она одержала сенсационную победу в забеге на 3000 метров. Кроме того, у нее 5‑е место на дистанции 5000 метров и 6‑е место на «полуторке».

В трех забегах выступила и Наталья Полозкова. К сожалению, побороться за медали ей не удалось: 7-е место на 1500 м, 10-е — на 1000 м и 22-е — на 500 м.

Победные традиции в биатлоне продолжила Наталья Снытина. Спортсменка из Златоуста завоевала олимпийское золото, победив в женской эстафете 4×7,5 км. Наша команда выступила блестяще, опередив серебряных призеров из Германии почти на 4 минуты! Южноуральская спортсменка бежала второй этап. В составе российской команды золотые медали взяли также Надежда Таланова, Луиза Носкова и Анфиса Резцова.

Неудачно выступила в состязаниях еще одна биатлонистка из Челябинской области. Уроженка Кусы Любовь Белякова (Мельнова) в спринтерской гонке 7,5 км заняла невысокое 41‑е место.

Не добилась желаемого результата и хоккейная сборная России. А ведь в ее составе было как никогда много представителей Челябинской области — 7 спортсменов. Причем шесть из них отправились на Олимпийские игры непосредственно из «Трактора» — вратарь Андрей Зуев, защитники Олег Давыдов и Сергей Тертышный, нападающие Игорь Варицкий, Равиль Гусманов и Валерий Карпов. Из питерского СКА был заявлен на турнир воспитанник челябинского хоккея Валерий Иванников.

В полуфинале сборная России уступила шведам (3:4), а в матче за 3‑е место потерпела «сухое» поражение от хоккеистов из Финляндии (0:4).

Нагано-1998

Сергей Гончар (хоккей) — серебро

Светлана Бажанова (конькобежный спорт)

Наталья Полозкова (конькобежный спорт)

Вадим Саютин (конькобежный спорт)

Александр Кравченко (лыжные гонки)

На Играх-1998 в Японии выступили пять спортсменов из Челябинской области. Серебро региону принес лишь хоккеист Сергей Гончар. Воспитанник «Трактора» на тот момент выступал в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз». Российская команда хорошо выступила в турнире, дошла до финала, однако в решающем матче уступила сборной Чехии. Наши ребята так и не смогли пробить «стену» в лице Доминика Гашека. Голкипер чешской команды в том поединке творил невероятные чудеса!

На олимпийском катке Нагано выступили и три конькобежца Челябинской области. Причем для Светланы Бажановой и Натальи Полозковой это были уже третьи Олимпийские игры. Увы, но побороться за высокие места наши землячки не смогли. Как и переехавший из Казахстана в Челябинск Вадим Саютин.

Впервые Южный Урал на Белых олимпиадах был представлен в лыжных гонках. В составе российской команды был заявлен на 30‑километровой дистанции челябинец Александр Кравченко. Он занял 31‑е место. Добавим, что в качестве запасной отправилась на ОИ‑1998 и биатлонистка Светлана Ишмуратова. На старт она не вышла, но ее звездный час придет значительно позже.

Солт-Лейк-Сити-2002

Сергей Гончар (хоккей) — бронза

Светлана Ишмуратова (биатлон) — бронза

Светлана Кайкан (конькобежный спорт)

Вадим Саютин (конькобежный спорт)

Ольга Пермякова (хоккей)

В американском Солт-Лейк-Сити на Играх‑2002 Челябинская область была представлена пятью спортсменами. Итог их выступлений — две бронзовые медали.

Одну из них завоевала биатлонистка из Златоуста Светлана Ишмуратова. К тому моменту она уже зарекомендовала себя как незаменимый участник женских эстафет. На международных стартах у нее не все получалось в личных гонках, но в командных состязаниях наша спортсменка была оплотом надежности. Вот и на ОИ‑2022 она не подвела и помогла сборной России завоевать бронзу в эстафете 4×7,5 км.

Кстати, в личных гонках она вышла на старт трех дистанций. В спринтерской гонке 7,5 км Ишмуратова показала 19‑й результат, в гонке преследования финишировала 15‑й, а в индивидуальной гонке на 20 км заняла 8‑е место.

В хоккейной сборной России был лишь один наш представитель — на свою вторую Олимпиаду отправился Сергей Гончар. И вновь оказался в числе призеров. К серебру‑1998 он добавил бронзу‑2002. В полуфинале российская команда уступила американцам (2:3), а в поединке за бронзу разгромила белорусов (7:2).

В конькобежном спорте нашим землякам было сложно бороться за высокие места. Российская сборная на тот момент не могла составить конкуренцию другим командам. Тем не менее Светлана Кайкан показала достойный результат, заняв 10‑е место в забеге на 500 метров. Также у нее 23‑я позиция на дистанции 1000 метров.

Отправился на свою уже четвертую зимнюю Олимпиаду Вадим Саютин. Переехавший в 1994 году из Казахстана в Челябинск спортсмен второй раз представлял наш регион на главных зимних стартах четырехлетия. Увы, его результаты оказались далеко от призовых мест: 25‑е место на дистанции 5000 метров и 37‑е — на 1500 метров.

В программе зимних Олимпиад дебютировали состязания и по женскому хоккею. В составе российской сборной выступила воспитанница челябинского хоккея Ольга Пермякова. Наша команда заняла итоговое пятое место.

Турин-2006

Светлана Ишмуратова (биатлон) — 2 золота

Сергей Гончар (хоккей)

Евгений Малкин (хоккей)

Ольга Пермякова (хоккей)

Завоевать путевки на Олимпийские игры — 2006 в Турин смогли лишь четыре спортсмена из Челябинской области. Зато состязания получились результативными. Две золотые медали региону принесла биатлонистка из Златоуста Светлана Ишмуратова.

Индивидуальную гонку на 20 километров южноуральская спортсменка провела блестяще. Причем и стреляла наша Светлана здорово (на четырех огневых рубежах у нее лишь один промах из 20), и по лыжне бежала быстро. Она финишировала с лучшим временем, опередив ближайшую соперницу более чем на 1 минуту!

На этом спортсменка из Златоуста не остановилась и помогла сборной России одержать победу в эстафетной гонке. В составе команды олимпийскими чемпионками также стали Анна Богалий, Ольга Зайцева и Альбина Ахатова. Наша землячка бежала второй этап.

В составе сборной России выступил на своей третьей Олимпиаде хоккеист Сергей Гончар. Наша команда хорошо начала турнир, выбила в четвертьфинале грозных канадцев, однако затем случился провал. В полуфинале россияне уступили финнам (0:4), а в поединке за бронзу — чехам (0:3).

Женская хоккейная сборная России с Ольгой Пермяковой в составе заняла итоговое 6‑е место. В конькобежной команде в качестве запасной была заявлена челябинка Светлана Кайкан.

Ванкувер-2010

Сергей Гончар (хоккей)

Данис Зарипов (хоккей)

Дмитрий Калинин (хоккей)

Евгений Малкин (хоккей)

Евгений Медведев (хоккей)

Александра Вафина (хоккей)

Ольга Пермякова (хоккей)

Светлана Кайкан (конькобежный спорт)

Екатерина Малышева (конькобежный спорт)

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)

Егор Коротков (фристайл)

Юлия Ливинская (фристайл)

Широко представлена была Челябинская область на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Приняли в них участие 12 южноуральских спортсменов. Однако медали наши земляки завоевать не смогли. Эта Олимпиада вообще стала неудачной для российских спортсменов. Наша команда заработала лишь 14 наград (в том числе 2 — золотых) и заняла лишь 12‑е место в общем медальном зачете.

В состав мужской сборной России по хоккею вошли пять воспитанников хоккея Челябинской области — Сергей Гончар, Данис Зарипов, Дмитрий Калинин, Евгений Малкин и Евгений Медведев. В четвертьфинале россияне уступили будущим чемпионам канадцам (3:7).

Российские хоккеистки заняли 6‑е место. В составе команды выступили Ольга Пермякова и переехавшая в Челябинск из Казахстана Александра Вафина.

Три наши конькобежки — Светлана Кайкан, Екатерина Малышева и Ольга Фаткулина — остались далеко за чертой призеров, на высокие места на претендовали. В различных забегах они финишировали во втором десятке участников.

Впервые на зимней Олимпиаде выступили южноуральские спортсмены в состязаниях по фристайлу. В дисциплине ски-кросс регион представили Егор Коротков и Юлия Ливинская из Трехгорного. Они заняли 25‑е и 32‑е места соответственно. В качестве запасной была заявлена в состязаниях по сноуборду Алена Кулешова из Озерска.

Сочи-2014

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт) — серебро

Антон Белов (хоккей)

Вячеслав Войнов (хоккей)

Николай Кулемин (хоккей)

Евгений Малкин (хоккей)

Валерий Ничушкин (хоккей)

Александра Вафина (хоккей)

Екатерина Лебедева (хоккей)

Анна Виноградова (хоккей)

Игорь Боголюбский (конькобежный спорт)

Екатерина Малышева (конькобежный спорт)

Егор Коротков (фристайл)

Юлия Ливинская (фристайл)

Елизавета Чеснокова (фристайл)

Анастасия Чирцова (фристайл)

Домашняя Олимпиада-2014 в Сочи стала рекордной для Челябинской области — 15 наших земляков выступили в главных зимних стартах четырехлетия. Они боролись за медали в трех видах спорта — хоккее, конькобежном спорте и фристайле.

Единственную награду региону принесла конькобежка Ольга Фаткулина. По сумме двух забегов на дистанции 500 метров она завоевала серебряную медаль, уступив лишь кореянке Ли Сан Хва. Время нашей спортсменки — 37,57 и 37,49. Отметим, что челябинка была близка к тому, чтобы взять еще одну медаль, но остановилась в шаге от пьедестала на дистанции 1000 метров. У нее четвертый результат. Кроме того, она выступила на «полуторке», где заняла 9‑е место.

В состязаниях по скоростному бегу на коньках выступили и еще два наших земляка. Екатерина Малышева на дистанции 500 метров показала 17‑й результат, а Игорь Боголюбский в забеге на 1000 метров занял аж 39‑е место.

Мужская хоккейная сборная России считалась главным фаворитом олимпийского турнира. Но, к большому разочарованию болельщиков, не реализовала свой потенциал. В четвертьфинале наша команда уступила сборной Финляндии (1:3) и выбыла из турнира. В составе сборной России были представлены пять воспитанников хоккея Челябинской области — Антон Белов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Николай Кулемин и Евгений Малкин.

Особенно обидно за Евгения Малкина. Один из самых талантливых хоккеистов современности, звезда НХЛ в Сочи выступил уже на своей третьей Олимпиаде. Но каждый раз олимпийский турнир приносил ему неудачи. Завоевать медаль ему так и не удалось.

Остались за чертой призеров и российские хоккеистки. Наша команда заняла 6‑е место, в ее составе выступили три спортсменки Челябинской области — Александра Вафина, Екатерина Лебедева и Анна Виноградова.

Четыре южноуральских атлета вышли на старт состязаний по фристайлу. Здорово выступил в турнире по ски-кроссу Егор Коротков. Спортсмен из Трехгорного успешно прошел квалификацию и два раунда на выбывание. В полуфинальном заезде наш земляк финишировал третьим и остался без медали. У него итоговое 5‑е место.

В этих же состязаниях среди женщин Юлия Ливинская заняла 11‑е место, а Анастасия Чирцова остановилась на стадии 1/8 финала. В дисциплине хаф-пайп Елизавета Чеснокова заняла 19‑е место.

Пхенчхан-2018

Вячеслав Войнов (хоккей) — золото

Никита Нестеров (хоккей) — золото

Николай Прохоркин (хоккей) — золото

Егор Яковлев (хоккей) — золото

Егор Коротков (фристайл)

Игорь Омелин (фристайл)

Анастасия Чирцова (фристайл)

Екатерина Ефременкова (шорт-трек)

Из-за допинговых скандалов Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен. Поэтому наши спортсмены выступили на Играх‑2018 в Пхенчхане в команде под названием «Олимпийские атлеты из России». В этой команде выступили восемь спортсменов Челябинской области.

Реабилитировались за неудачу в Сочи наши хоккеисты. Они выиграли олимпийский турнир, золотые медали завоевали Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Николай Прохоркин и Егор Яковлев. Отметим, что в составе команды выступили также хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и Василий Кошечкин. Но считать их южноуральцами было бы неправильно: на Олимпиаде они скорее представляли свои родные города и клуб, а не Челябинскую область.

В дисциплине ски-кросс выступили три южноуральских фристайлиста. Однако Игорь Омелин из Аши, а также трехгорненцы Егор Коротков и Анастасия Чирцова медали не завоевали.

Впервые Челябинская область была представлена на Олимпийских играх в состязаниях по шорт-треку. Екатерина Ефременкова выступила в трех видах программы. В личных видах она выбыла на ранней стадии в забегах на 1000 и 1500 метров, а в командной эстафете заняла 5‑е место.

Пекин-2022

Вячеслав Войнов (хоккей) — серебро

Артем Минулин (хоккей) — серебро

Никита Нестеров (хоккей) — серебро

Сергей Телегин (хоккей) — серебро

Егор Яковлев (хоккей) — серебро

Александра Вафина (хоккей)

Оксана Братищева (хоккей)

Вероника Коржакова (хоккей)

Полина Лучникова (хоккей)

Диана Фархутдинова (хоккей)

Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)

Екатерина Ефременкова (шорт-трек)

Сергей Глухов (керлинг)

Дмитрий Миронов (керлинг)

Анастасия Чирцова (фристайл)

Игорь Омелин (фристайл)

Александра Глазкова (фристайл)

Полина Смоленцова (сноуборд)

18 спортсменов в 6 видах спорта — это рекорд для Челябинской области, который вряд ли в обозримом будущем будет побит. Пять медалей региону принесли наши хоккеисты. В составе команды «Олимпийский комитет России» серебро завоевали Вячеслав Войнов, Артем Минулин, Никита Нестеров, Сергей Телегин и Егор Яковлев. В полуфинале наша команда выиграла у шведов (2:1), а в финале уступила финнам (1:2).

Российские хоккеистки в четвертьфинале уступили соперницам из Швейцарии. В составе нашей команды выступили пять воспитанниц челябинского хоккея — Диана Фархутдинова, Александра Вафина, Оксана Братищева, Вероника Коржакова и Полина Лучникова.

На свою третью Олимпиаду отправилась конькобежка Ольга Фаткулина. Опытная спортсменка показала 10‑й результат на «пятисотке» и 13‑й — на дистанции 1000 метров. В шорт-треке вновь осталась без наград Екатерина Ефременкова. Она вышла на старт трех личных дистанций и в двух эстафетах — женской и смешанной.

Впервые Южный Урал получил свое представительство в олимпийских состязаниях по керлингу. В мужской команде выступили в турнире Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Итог — 8‑е место.

Во фристайле в дисциплине ски-кросс на старт вышли Анастасия Чирцова и Игорь Омелин, оба выбыли из борьбы за медали на стадии четвертьфинала. В хаф-пайпе показала 14‑й результат в квалификации и не попала в финал Александра Глазкова из Миасса. Наконец, в сноуборде регион представила Полина Смоленцова из Магнитогорска. В дисциплине «параллельный слалом» она заняла 9‑е место в квалификации, но проиграла сопернице из Польши в 1/8 финала.

Постскриптум. В 1956 году спортсмены Челябинской области дебютировали на зимних Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо. Спустя 70 лет главные зимние старты четырехлетия вновь принимает этот итальянский город. Увы, теперь без нас — из-за санкций МОК и политических интриг российские спортсмены будут представлены на Олимпиаде в ограниченном составе — лишь 13 наших соотечественников успели выполнить нормативы и были допущены до Игр‑2026.