Спортсмены Челябинской области стали призерами Специальной Олимпиады

Эти соревнования являются главными для ребят с ментальными нарушениями

В Верхней Пышме завершилась Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады — комплексных соревнований для ребят с ментальными нарушениями. В состязаниях приняли участие 430 спортсменов из 32 регионов, они боролись за медали в четырех видах спорта. Призерами Олимпиады стали 13 ребят из Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

В программу Специальной Олимпиады вошли состязания по четырем видам спорта: бочче, юнифайд-бочче, настольному теннису и юнифайд — настольному теннису. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрали более 430 спортсменов из 32 регионов.

Челябинская область была представлена на соревнованиях 13 атлетами, они выступили в трех видах программы. В состязаниях по бочче в парном разряде победу одержали Людмила Редер и Милена Самсудинова, серебро у Марата Мельникова и Михаила Кужелева.

В турнире по юнифайд-бочче (здесь в команде представлен как атлет с особенностями развития, так и спортсмен без нарушений в развитии) в активе южноуральцев также золото и серебро в парном разряде. Победу одержали Ирина Кузьмина и Дарья Подылина, второе место у Андрея Ладнова и Олега Астафьева.

Успешно выступили наши земляки в турнире по настольному теннису. Так, в их активе 1 золотая, 1 серебряная и 7 бронзовых наград. Победу одержала Екатерина Менщикова, призерами стали Дарья Вершута, Полина Аникина, Дмитрий Глазырин и Максим Осипов.