Спортсмены Челябинской области стали победителями Всероссийских сельских игр-2022

В соревнованиях приняли участие 50 регионов РФ и Республики Беларусь

В Омске завершены XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры, в которых приняли участие более 1200 спортсменов из 50 регионов РФ и Республики Беларусь. Победителем в командном зачете стала сборная Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение четырех соревновательных дней атлеты выявляли сильнейших в 14 видах программы: троеборье дояров, троеборье косей, троеборье механизаторов, соревнованиях спортивных семей, волейболе, армреслинге, гиревом спорте, городошном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната, полиатлоне, мини-лапте, самбо.

В рамках закрытия игр состоялась целая серия награждений. Так, победителями в общекомандном зачете в группах в зависимости от численности сельского населения в субъекте РФ стали Ямало-Ненецкий автономный округ (до 100 тысяч человек), Республика Марий Эл (до 250 тысяч человек), Курганская область (до 350 тысяч человек), Республика Чувашия (до 450 тысяч человек), Омская область (до 600 тысяч человек), Челябинская область (до 800 тысяч человек), Республика Дагестан (более 800 тысяч человек).

«Это прекрасно, что в нашей стране развивается сельский спорт, что наша большая спортивная крепкая семья разрастается. Вот в этом году к нам приехали ребята из Беларуси, и я надеюсь, что представители других дружественных стран в будущем тоже будут с нами!», — отметил на церемонии закрытия Игр глава Минспорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Также прошло награждение победителей в абсолютном зачете. Чемпионами стали представители Челябинской области. Причем, южноуральцы вырвали победу «на флажке», выиграв состязания в перетягивании каната.

«Отлично сложились игры для нас, в отдельных видах спорта мы выступили просто прекрасно. Например, я сама выступаю в гиревом сорте, и все 4 члена команды здесь выиграли, также мы одержали победы и в командном первенстве в гирях. Много очков заработали в перетягивании каната, совсем неожиданно выиграли «золото», — отметила мастер спорта международного класса по гиревому спорту Оксана Степанова.

XIII Всероссийские летние спортивные игры. Командный зачет:

1. Челябинская область

2. Омская область

3. Республика Удмуртия

4. Республика Дагестан

5. Республика Татарстан

6. Республика Чувашия