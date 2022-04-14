Спортсменку из Миасса наградили «Золотым гербом» за высокие достижения

Александра Глазкова стала одной из самых юных российских участниц Олимпиады‑2022 в Пекине

Южноуральская спортсменка Александра Глазкова за особый вклад в развитие физической культуры и спорта награждена знаком отличия «Золотой герб Миасского городского округа». Его вручил глава округа Григорий Тонких за высокие спортивные достижения и участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщает пресс-служба администрации города Миасса.

На прошедших в 2022 году зимних Олимпийских играх уроженка Миасса стала одной из самых юных участниц российской сборной. В соревнованиях по фристайлу в дисциплине хафпайп 15-летняя спортсменка показала достойный результат, заняв 14-е место.

Накануне глава округа Григорий Тонких и председатель Собрания депутатов Миасского городского округа Дмитрий Проскурин наградили Александру Глазкову и ее тренера Елену Короткову знаком отличия «Золотой герб Миасского городского округа».

«Эта Олимпиада была для нас очень знаковой. Мы гордимся, что наша спортсменка представляла Миасс. Выражаю слова благодарности Александре, тренерскому составу, родителям за отличную спортивную подготовку. Любая победа — это результат большого труда. Участием в Олимпиаде Александра показала всем, что Миасс есть на карте мира. Пусть всегда будет боевой настрой, вера в себя и воля к победе!» — отметил Григорий Тонких.

Начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев и директор спортшколы олимпийского резерва «Старт» Алексей Ядохин поздравили Александру и ее тренера, вручив денежную премию и благодарственные письма.

«Теперь у нас пятеро миасских олимпийцев. Первые участники Олимпиад начинали карьеру в Миассе, потом в других городах тренировались и уже оттуда попадали в олимпийскую сборную. Александра в этом плане уникальный олимпиец. Она родилась, живет и тренируется в Миассе», — прокомментировал начальник управления по физической культуре и спорту Владимир Васильев.

Отметим, что по окончании Олимпиады-2022 Александра Глазкова также выступила на чемпионате России в ГЛК «Солнечная долина» и выиграла золотую медаль, доказав, что является сильнейшей фристайлисткой страны в дисциплине хафпайп.