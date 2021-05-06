Спортсменки Южного Урала завоевали два серебра на первенстве РФ по кикбоксингу

Победительницами стали юниорки Ирина Демина и Юлия Фахриева

6 мая две челябинские кикбоксерши — Ирина Демина и Юлия Фахриева — завоевали серебряные медали на первенстве России по кикбоксингу. Это первые награды челябинской сборной и, кстати, разыгранные из первого же комплекта наград.



Одновременно с ними на чемпионате России (чемпионат и первенство проходят параллельно. — Прим. ред.) серебро завоевал Никита Павлов.

Напомним, первенство России и чемпионат страны по кикбоксингу проходят во Дворце спорта «Юность». Как сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области, день удался необычайно «урожайным»: Никита Павлов, напомним, оправдал ожидания тренеров, завоевав серебро во «взрослом» чемпионате. Правда, самому спортсмену награда показалась слишком маленькой.

«Конечно же, я расстроен. Было большое желание завоевать золото на домашнем чемпионате России. Рад, что достойно выступили в первенстве страны мои ученики. Так, бронзовым призером в дисциплине „кик-форма без предмета“ стал Никита Уренцев. Я уже завершаю свою спортивную карьеру, хочу остаться в спорте. Планирую посвятить себя судейству и тренерской деятельности», — рассказал Никита Павлов.

Во второй день соревнований состоялись предварительные поединки в разделах «поинтфайтинг», «лайт-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». Вся основная борьба за медали будет проходить во Дворце спорта «Юность» начиная с завтрашнего дня, 7 мая. Завершится турнир гала-финалами 8 мая в состязаниях мужчин в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». По словам президента Федерации кикбоксинга Урала Бориса Юсупова, хозяева соревнований могут рассчитывать на несколько призовых мест в чемпионате страны.