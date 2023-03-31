Спортсменки из Магнитогорска завоевали серебро на чемпионате России по ски‑альпинизму

Соревнования по новой олимпийской дисциплине прошли на ГЛК «Банное»

Горнолыжный курорт «Банное» под Магнитогорском стал площадкой для проведения чемпионата и Кубка России по ски-альпинизму — новой олимпийской дисциплине, которая дебютирует в программе ОИ-2026 в Италии. Серебряными призерами соревнований в командной гонке стали спортсменки из Магнитогорска Кристина Кисматова и Дарья Зинченко, сообщается на сайте Федерации спортивного альпинизма России.

Соревнования на горнолыжном курорте «Банное» собрали сильнейших спортсменов страны, для которых это был финальный старт сезона. Участники разыграли 10 комплектов наград во всех пяти дисциплинах ски-альпинизма — командной, индивидуальной и вертикальной гонках, а также в спринте и эстафете.

«Спортсменам запомнились интересный подъем на склоны хребта Крыкты-Тау, спуск в Горное ущелье по необорудованному ледяному склону, веревочные этапы на скалах, солнечные пейзажи Зауралья и вечерние сборы с награждением призеров и просмотром итогового промовидеоролика по итогам каждого дня соревнований», — отметили организаторы чемпионата и Кубка России по ски-альпинизму.

Серебряными призерами состязаний в командной гонке среди женщин стали спортсменки из Магнитогорска Кристина Кисматова и Дарья Зинченко. Этот вид считается самым сложным в ски-альпинизме, здесь у атлетов большой набор высоты — от 1200 до 1600 метров.

«Гонка включала в себя подъем, работу с веревками и кошками, прохождение скального этапа и фрирайдный спуск. Не знаю, как у мужчин, а у девушек команды постоянно менялись позициями, особенно на последнем подъеме, что не давало расслабиться. Это было захватывающее для всех испытание. Тем более что организаторы подготовили отличные трассы», — рассказала Первому областному информагентству Дарья Зинченко.

Абсолютным победителем среди мужчин стал Никита Филиппов. Помимо того что он выиграл все гонки, в которых принимал участие, Никита установил новый рекорд подъема на лыжах по трассе № 1 в рамках вертикальной гонки — 16:47. Победителями в разных дисциплинах среди женщин стали Светлана Березань, Анна Малышева, Ирина Умницына, Варвара Прохорова и Мария Масленникова.

Ски-альпинизм — новый вид спорта, который дебютирует на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Его особенностью является то, что участники сначала совершают подъем на лыжах на гору (на некоторых участках дистанции это нужно делать пешком с лыжами в руках, в ряде случаев воспользоваться веревкой и кошками для подъема на крутую гору), а затем спуск с горы к финишу по неподготовленной трассе (фрирайд). То есть спортсменам необходимо иметь не только хорошую лыжную подготовку и выносливость, но и владеть навыками альпинизма.