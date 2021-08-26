Спортсменки из Челябинска стартовали в Кубке России по пляжному волейболу

На групповом этапе наши девушки проиграли чемпионкам страны из московского «Динамо»

В Анапе стартовал Кубок России по пляжному волейболу, на котором выступают две челябинские волейболистки из клуба «Динамо-Метар» Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова. В первом матче южноуральские спортсменки уступили действующим чемпионкам страны, но не потеряли шансы на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

На кубке страны выступают 32 сильнейшие команды страны. Для челябинских спортсменок это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Ранее дуэт Ярчихина/Сахнова выступил на чемпионате страны, где занял итоговое 17-е место.

Первый групповой этап кубка волейболистки проиграли чемпионам России — команде «Динамо» из Москвы. Но у них еще есть шанс выйти из группы, одержав победу над калининградским «Локомотивом». Все решится сегодня днем на первом корте в Анапе.

«Настрой боевой — соперник изучен, план на игру составлен. При реализации всех „заготовок“, думаю, должны победить», — поделился ожиданиями тренер челябинских спортсменок Сергей Борисов.

Для Челябинска пляжный волейбол — это достаточно молодой вид спорта. В октябре 2020 года было принято решение о формировании в клубе «Динамо-Метар» команды «пляжниц». На тренировках и сборах тренеры посмотрели в деле восемь спортсменок, после чего выявили лидеров, которыми стали Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова.

Автор: София Поромова