В Анапе стартовал Кубок России по пляжному волейболу, на котором выступают две челябинские волейболистки из клуба «Динамо-Метар» Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова. В первом матче южноуральские спортсменки уступили действующим чемпионкам страны, но не потеряли шансы на выход в плей-офф, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
На кубке страны выступают 32 сильнейшие команды страны. Для челябинских спортсменок это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Ранее дуэт Ярчихина/Сахнова выступил на чемпионате страны, где занял итоговое 17-е место.
Первый групповой этап кубка волейболистки проиграли чемпионам России — команде «Динамо» из Москвы. Но у них еще есть шанс выйти из группы, одержав победу над калининградским «Локомотивом». Все решится сегодня днем на первом корте в Анапе.
«Настрой боевой — соперник изучен, план на игру составлен. При реализации всех „заготовок“, думаю, должны победить», — поделился ожиданиями тренер челябинских спортсменок Сергей Борисов.
Для Челябинска пляжный волейбол — это достаточно молодой вид спорта. В октябре 2020 года было принято решение о формировании в клубе «Динамо-Метар» команды «пляжниц». На тренировках и сборах тренеры посмотрели в деле восемь спортсменок, после чего выявили лидеров, которыми стали Ирина Ярчихина и Ксения Сахнова.
Автор: София Поромова