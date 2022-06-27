Спортсменка из Златоуста завоевала бронзу в плавании на спартакиаде учащихся России

Ульяна Шагивалеева отличилась на дистанции 200 метров брассом

В Саранске близятся к завершению соревнования по плаванию в финале XI летней спартакиады учащихся России. Вчера, 26 июня, бронзовую медаль в копилку сборной Челябинской области положила спортсменка из Златоуста Ульяна Шагивалеева. Ей удалось показать третий результат на дистанции 200 метров брассом, сообщает региональная федерация плавания.

Ульяна Шагивалеева является воспитанницей златоустовской школы плавания. Занимается под руководством Дарьи Валерьевны Колесниковой. На дистанции 200 метров брассом она показала отличный для себя результат — 2.40,22. В этом виде программы победу одержала мастер спорта Виктория Блинова (Удмуртская Республика) — 2.35,56. Серебро у Веры Клюкановой (Москва) — 2.38,27.

Сегодня, 27 июня, заключительный день соревнований. Спортсмены разыграют 28 комплектов наград.