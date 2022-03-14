Спортсменка из Миасса завоевала титул чемпионки России в скалолазании

На соревнованиях в Тюмени победу одержала Елена Красовская

В Тюмени завершился чемпионат России по скалолазанию. Очередное звание сильнейшей в стране завоевала Елена Красовская из Миасса. Южноуральская спортсменка одержала уверенную победу в дисциплине боулдеринг, сообщает Федерация скалолазания России.

За награды в решающем раунде в боулдеринге боролись шесть спортсменок. Три претендентки намеревались пополнить свою копилку золотых медалей чемпионатов страны — Елена Красовская (Челябинская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Виктория Мешкова (Свердловская область). А еще три делали все возможное, чтобы подняться на подиум чемпионата впервые. Среди них Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург), а также Яна Гульстен (Воронежская область) и Анастасия Зайкова (Новосибирская область), для которых это был первый финал чемпионата России в карьере.

Первую трассу успешно преодолели все финалистки. Максимально легко это сделала Кузьменко. А лишние попытки понадобились только Гульстен. Второй боулдер покорился пятерым. На третьей трассе Киприянова и Красовская продолжили демонстрировать безошибочные пролазы без лишних попыток. Напоследок организаторы приготовили максимально сложную трассу. Пройти ее смогла только Киприянова и только со второй попытки. Не дать ей защитить титул смогла только Красовская. Она завоевала свое третье золото чемпионатов России в боулдеринге.

«Очень рада золоту. Сегодня финал был как челлендж: трассы были легкими, и все решалось по попыткам. Было важно сохранить настрой, спокойствие и грамотно психологически отработать. С Катей Киприяновой до последней трассы шли ровно. И у многих девчонок тоже все было очень близко. И только на последней трассе все разложились. Немножко расстроилась, что трассы оказались легкими», — сообщила Елена Красовская в блиц-интервью пресс-службе Федерации скалолазания России.

Напомним, что Елена Красовская является воспитанницей миасской школы скалолазания. Под руководством Алевтины Цвиренко спортсменка добилась значительного прогресса и роста мастерства, став одним из лидеров сборной России. Сейчас спортсменка живет и тренируется в Санкт-Петербурге, но на соревнованиях представляет исключительно Челябинскую область.