Спортсменка из Миасса взяла «бронзу» на чемпионате РФ по аэротрубе

17-летняя Алена Богданова занялась аэротрубными дисциплинами благодаря «Фонду социальных инициатив-2020»

В Ленинградской области 27 ноября завершился чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Третье место в категории «Фристайл» завоевала 17-летняя Алена Богданова из Миасса, сообщили Первому областному информагентству в «Фонде социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», который курирует карьеру юной спортсменки.



Чемпионат по аэротрубным дисциплинам проходил 22-27 ноября в деревне Капитолово Ленинградской области, на аэродинамическом комплексе «Flystation». За выступлениями Алены Богдановой наблюдали ее кураторы — учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер и директор организации Вероника Ливончик.

Фонд, по словам Вероники Ливончик, взял Алену под опеку в марте 2021 года. К серьезным тренировкам в аэротрубе профессионального диаметра девушка смогла приступить благодаря личному обращению к губернатору Челябинской области: осенью 2020 года Алена написала в Instagram главы региона, и вскоре смогла приступить к тренировкам.

Вероника Ливончик также уточняет, что в этом году миасская спортсменка уже выступала во взрослой категории, хотя по возрасту еще относится к юниорам.

Связаться с самой чемпионкой не удалось, ее мобильный номер на звонки не отвечает.