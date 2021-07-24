Спортсменка из Магнитогорска вышла в полуфинал Олимпийских игр

Екатерина Курочкина выиграла утешительный заезд в соревнованиях по академической гребле

Россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова успешно выступили в утешительных заездах в состязаниях по академической гребле. В двойке парной наш экипаж пришел к финишу первым и вышел в полуфинал соревнований.

Вчера россиянки не смогли напрямую пробиться в полуфинал, финишировав последними в предварительном заезде. Сегодня им удалось показать хороший результат, который позволил выиграть свой заезд. Позади оказались команды Германии, Чехии и Китая.

Олимпийские игры. Токио (Япония).

Гребля академическая. Женщины. Утешительные заезды. Двойка парная.

1. Россия (Екатерина Питиримова, Екатерина Курочкина) — 7.13,77

2. Германия — 7.14,92

3. Чехия — 7.16,96

4. Китай — 7.21,93

Полуфинальные соревнования в гребле академической пройдут 26 августа. Заезд двойки парной среди женщин с участием Екатериной Курочкиной состоится 8:20 по челябинскому времени. Соперниками российского экипажа станут команды из Литвы, Румынии, Новой Зеландии, Италии и Чехии.