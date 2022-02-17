Спортсменка из Магнитогорска выбыла из борьбы за медали в состязаниях по ски‑кроссу на Олимпийских играх — 2022

Анастасия Чирцова не смогла выйти в полуфинал соревнований по фристайлу

Сегодня, 17 февраля, завершились женские соревнования по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Магнитогорская спортсменка Анастасия Чирцова сумела пройти первый раунд плей-офф и выйти в четвертьфинал. Однако выбыла из борьбы за медали на этой стадии, уступив в заезде соперницам из Германии, Австрии и Австралии.

В нынешнем сезоне Анастасия Чирцова ни разу не выступила на этапах Кубка мира. Из-за тяжелой травмы южноуральская спортсменка вынуждена была пропускать международные старты. Тем не менее ей удалось заранее обеспечить себе участие в Олимпийских играх, однако отсутствие соревновательного опыта и практики не позволило фристайлистке показать достойный результат.

В квалификации состязаний по ски-кроссу Анастасия Чирцова показала 22-й результат — 1.21,52, более 6 секунд уступив лидеру соревнований шведке Сандре Нэслунд. В первом раунде плей-офф магнитогорская спортсменка стартовала с итальянкой Лукрецией Фантелли и австралийкой Сами Кеннеди-Сим. Взявшая хороший старт Фантелли допустила ошибку и вылетела из трассы. Так россиянка получила возможность спокойно пройти в следующий раунд соревнований.

В четвертьфинале Анастасии Чирцовой противостояли Даниэла Майер (Германия), Катрин Офнер (Австрия) и Сами Кеннеди-Смит (Австралия). Россиянка тактически грамотно провела заезд, воспользовалась борьбой за вторую позицию между спортсменками Германии и Австрии. И до последнего виража претендовала на выход в полуфинал. Увы, небольшая ошибка на последнем трамплине не позволила Чирцовой занять одно из двух первых мест. Россиянка выбыла из борьбы за медали.

Напомним, что по окончании олимпийских состязаний элита мирового фристайла выступит на этапах Кубка мира в «Солнечной долине». Эти соревнования пройдут 26—27 февраля.