Спортсменка из Магнитогорска выбыла из борьбы за медали Олимпиады в сноуборде

Полина Смоленцова уступила в первом раунде плей‑офф в параллельном слаломе-гиганте

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине завершили свое выступление в соревнованиях по сноуборду российские спортсменки. В первом раунде плей-офф в состязаниях в параллельном слаломе-гиганте уступили своим соперницам чемпионка мира София Надыршина и уроженка Магнитогорска Полина Смоленцова.

Две российские спортсменки успешно преодолели барьер квалификации, попав в топ-16. Однако в 1/8 финала не сумели опередить соперниц. София Надышина уступила 0,03 секунды Мишель Деккер из Нидерландов, а Полина Смоленцова 0,16 секунды — полячке Александре Крол. Таким образом, сборная России в этом виде программы осталась без медалей.

Есть шанс завоевать медали у российских мужчин. В решающие заезды пробились два наших соотечественника — чемпион мира Дмитрий Логинов (8-й результат в квалификации) и двукратный олимпийский чемпион — 2014 Вик Уайльд (9-е время). Они сразятся между собой в 1/8 финала.

Напомним, Полина Смоленцова родилась и выросла в Магнитогорске. Здесь же начала заниматься горнолыжным спортом, а затем сноубордом. Сейчас она выступает за Московскую область и не дает зачет Челябинской области.