На олимпийском гребном канале в Токио завершились полуфинальные заезды в состязаниях экипажей женских двоек парных. Российский дуэт Екатерина Курочкина / Екатерина Питиримова не смогли пробиться в решающий заезд, показав в полуфинале 6-й результат.
Российские девушки хорошо стартовали и после первых 50 метрах дистанции даже возглавили заезд. Но затем фавориты соревнований начали наращивать темп, который наша команда поддержать не смогла. К середине 2-километровой дистанции преимущество тройки лидеров было уже подавляющим. Именно три лучших экипажа по результатам полуфинального заезда имели возможность в решающем раунде соревнований побороться за медали Олимпийских игр.
Спортсменка из Магнитогорска Екатерина Курочкина с подругой по команде Екатериной Питиримовой вынуждены были бороться с чешским экипажем за 5-е место. На финише у россиянок сил не хватило. В итоге — 6-е место. Завтра, 26 июля, они выступят в финале «В», в котором команды разыграют с 7 по 12-е места.
Гребля академическая. Женщины. Двойка парная. Полуфинальный заезд.
1. Румыния — 7.04,31
2. Новая Зеландия — 7.09,05
3. Литва — 7.11,29.
4. Италия — 7.19,25.
5. Чехия — 7.24,22.
6. Россия — 7.24,37.
Напомним, что ранее Екатерина Курочкина с Екатериной Питиримовой выступили сначала в предварительном заезде, где не смогли напрямую попасть в полуфинал. В утешительном заезде им удалось придти к финишу первыми.