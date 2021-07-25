Спортсменка из Магнитогорска выбыла из борьбы за медали на Олимпийских играх

В академической гребле российский экипаж с Екатериной Курочкиной не смог выйти в финал соревнований

На олимпийском гребном канале в Токио завершились полуфинальные заезды в состязаниях экипажей женских двоек парных. Российский дуэт Екатерина Курочкина / Екатерина Питиримова не смогли пробиться в решающий заезд, показав в полуфинале 6-й результат.

Российские девушки хорошо стартовали и после первых 50 метрах дистанции даже возглавили заезд. Но затем фавориты соревнований начали наращивать темп, который наша команда поддержать не смогла. К середине 2-километровой дистанции преимущество тройки лидеров было уже подавляющим. Именно три лучших экипажа по результатам полуфинального заезда имели возможность в решающем раунде соревнований побороться за медали Олимпийских игр.

Спортсменка из Магнитогорска Екатерина Курочкина с подругой по команде Екатериной Питиримовой вынуждены были бороться с чешским экипажем за 5-е место. На финише у россиянок сил не хватило. В итоге — 6-е место. Завтра, 26 июля, они выступят в финале «В», в котором команды разыграют с 7 по 12-е места.

Гребля академическая. Женщины. Двойка парная. Полуфинальный заезд.

1. Румыния — 7.04,31

2. Новая Зеландия — 7.09,05

3. Литва — 7.11,29.

4. Италия — 7.19,25.

5. Чехия — 7.24,22.

6. Россия — 7.24,37.

Напомним, что ранее Екатерина Курочкина с Екатериной Питиримовой выступили сначала в предварительном заезде, где не смогли напрямую попасть в полуфинал. В утешительном заезде им удалось придти к финишу первыми.