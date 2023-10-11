В городе Алексине (Тульская область) завершились Всероссийские соревнования по бочче среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В индивидуальной программе серебряным призером соревнований стала южноуральская спортсменка Мария Бузина, сообщает региональный Минспорт.
Турнир по бочче прошел в рамках комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“». Около 100 спортсменов из 23 регионов боролись за 11 комплектов наград в индивидуальных, парных и командной дисциплинах. Южноуральская спортсменка Мария Бузина завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе класса ВС2.
Добавим, что ранее в Чебоксарах состоялись всероссийские соревнования — летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Южноуральские атлеты показали отличные результаты. Наши земляки с ограниченными возможностями завоевали 14 медалей в турнирах по легкой атлетике, а Алексей Котлов установил рекорд России в метании копья.
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