В городе Алексине (Тульская область) завершились Всероссийские соревнования по бочче среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В индивидуальной программе серебряным призером соревнований стала южноуральская спортсменка Мария Бузина, сообщает региональный Минспорт.

Турнир по бочче прошел в рамках комплексных спортивных соревнований «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“». Около 100 спортсменов из 23 регионов боролись за 11 комплектов наград в индивидуальных, парных и командной дисциплинах. Южноуральская спортсменка Мария Бузина завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе класса ВС2.

Добавим, что ранее в Чебоксарах состоялись всероссийские соревнования — летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Южноуральские атлеты показали отличные результаты. Наши земляки с ограниченными возможностями завоевали 14 медалей в турнирах по легкой атлетике, а Алексей Котлов установил рекорд России в метании копья.