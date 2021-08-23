Спортсменка из Челябинска завоевала титул чемпионки Европы по ММА

Мария Ширканова в красивом стиле выиграла золотую медаль

В Казани завершились чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству ММА. Золотую медаль и титул сильнейшей на континенте завоевала челябинская спортсменка из клуба «РЕМ-93» Мария Ширканова, сообщает региональная Федерация СБЕ ММА.

Успешно в турнире выступили и хозяева соревнований. Сборная России одержала убедительную победу в командном зачете. Второе место у спортсменов из Бахрейна, третье — у представителей Казахстана. Российские бойцы завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы и четыре — в первенстве континента.

Внесла вклад в командный успех и челябинка Мария Ширканова. Подопечная Данила Кузьмина не знала себе равных в весовой категории до 70,3 кг. В решающем поединке она в красивом стиле победила свою соотечественницу Дарью Пирогову.