Спортсменка из Челябинска выступит на этапах Кубка мира по шорт‑треку

Екатерина Ефременкова успешно прошла отбор на международные старты

В подмосковной Коломне завершился Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку — отборочные старты на этапы Кубка мира олимпийского сезона. По итогам соревнований второе место по сумме многоборья заняла челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова, наша главная надежда в шорт-треке на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Завершившиеся состязания в Коломне имеют большое значение для спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх, до старта которых осталось менее полугода. Реальным кандидатом от Челябинской области является многократная чемпионка страны, призер этапов Кубка мира Екатерина Ефременкова.

«Это первые старты сезона. По их результатам будет сформирована команда и для международных этапов Кубка мира. Соревновательная программа была рассчитана на то, чтобы исключить элементы случайности и проявить себя могли те, кто наиболее ровно и стабильно выступает. Мы пытаемся исключить неожиданные результаты, хотя шорт-трек остается непредсказуемым. Я думаю, спортсмены только за такую сбалансированную программу», — отметила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Екатерина Ефременкова пять раз выходила на старт соревнований и в четырех случаях не опускалась ниже призовой тройки. В ее активе — серебряные медали на дистанциях 500 и 1500 м (дважды) и бронза на 1000 м. С одной стороны, стабильно высокие результаты спортсменки радуют — челябинка уверенно застолбила за собой место в национальной команде и продолжит подготовку к главным стартам четырехлетия. С другой — участница Олимпийских игр — 2018 «вчистую» уступила в очной борьбе подруге по команде Софье Просвирновой. Последняя, к слову, выиграла во всех пяти видах программы.

Напомним, что зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В начале августа стало известно, что Кубки мира по шорт-треку в новом сезоне будут состоять из четырех этапов. Все они станут отборочными к Олимпиаде. Первый из них пройдет 21—24 октября в Пекине. Второй этап состоится в японском городе Нагоя 28—31 октября. С 18 по 21 ноября шорт-трекисты выступят в венгерском Дебрецене, а заключительный, четвертый этап пройдет в городе Дордрехте (Нидерланды) 25—28 ноября.

Чемпионат Европы по шорт-треку в 2022 году пройдет в Дрездене (Германия) с 14 по 16 января. Чемпионат мира состоится 18—20 марта в Монреале (Канада).