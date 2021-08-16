Спортсменка из Челябинска выступит на чемпионате Европы по ММА

На турнире в Казани бороться за медали будет Мария Ширканова

Сегодня, 16 августа, в Казани стартует чемпионат и первенство Европы по смешанному боевому единоборству ММА. Единственной представительницей Челябинской области на соревнованиях будет Мария Ширканова. Спортсменка из клуба «РЕМ-93» выступит в весовой категории до 70,3 кг, сообщает региональная Федерация ММА.

Предстоящие соревнования вызвали большой интерес у поклонников и любителей смешанных боевых единоборств. Организаторы отмечают, что состязания в Казани — это первый постпандемийный турнир объединенной Международной федерации смешанных единоборств IMMAF. Во многом с этим связан интерес к соревнованиям от представителей стран с других континентов. В общей сложности в открытом чемпионате и первенстве Европы по ММА выступят 252 спортсмена: 164 взрослых и 88 юниоров. Сильную команду заявили на турнир представители Бахрейна, делегацию которой возглавляет наследный принц, шейх Халид бин Хамад аль-Харифа.

В составе сборной России выступит в соревнованиях и южноуральская спортсменка Мария Ширканова. Боец из челябинского клуба «РЕМ-93» выйдет на ринг в весовой категории до 70,3 кг. Месяц назад она завоевала бронзу чемпионата России и теперь постарается, как минимум, выступить не хуже.

Расписание открытого чемпионата и первенства Европы по ММА :

16 августа: 11:00—19:40 — 1/16 финала

17 августа: 11:00—19:40 — 1/8 финала

18 августа: 11:00—19:40 — 1/4 финала

19 августа: 11:00—19:40 — полуфиналы

20 августа: 11:00—19:40 — финалы

Трансляция всех дней чемпионата и первенства Европы доступна на странице спецпроекта мультимедийной платформы ММА.РФ и на официальной странице Союза ММА России во «ВКонтакте».