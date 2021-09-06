Спортсменка из Челябинска в составе сборной России победила в матчевой встрече по дзюдо

Турнир прошел во Владивостоке под патронатом президента РФ

Во Владивостоке завершилась матчевая встреча по дзюдо «Сборная России» — «Сборная мира». В составе нашей команды победу одержала спортсменка из Челябинска Ирина Зуева. Мероприятие прошло под патронатом президента РФ и премьер-министра Японии, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо.

Матчевая встреча с форматом поединков «стенка на стенку» была посвящена основателю дзюдо Дзигоро Кано из Японии. С каждой стороны на татами поочередно выходили по трое мужчин и три женщины.

21-летней Ирине Зуевой в весовой категории до 57 килограммов противостояла победительница первенства Европы среди спортсменок в возрасте до 23 лет Плеуни Корнелисс из Нидерландов. Ученица заслуженных тренеров России Юрия Попова, Андрея Вострикова и Дмитрия Кулябина не подвела, одержав непростую победу.

В других пяти поединках наши соотечественники боролись с соперниками из Таджикистана, Франции, Германии, Венгрии и Турции. Это противостояние победителя не выявило — 3:3. А в седьмой, дополнительной, схватке выиграла Дарья Владимирова из Краснодарского края. Руководил командой-победительницей челябинец, заслуженный тренер России Вячеслав Шишкин.

Ирина Зуева — мастер спорта России, воспитанница челябинской СШОР имени Григория Веричева, совершенствует свое мастерство в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. В ее богатой коллекции наград есть золото и серебро первенств России до 18 лет, российские золото и бронза среди юниорок, а также награды такого же достоинства командного первенства мира, личного и командного первенств Европы среди девушек.

Следующим стартом для Ирины Зуевой станут первые Игры стран СНГ, которые пройдут 9—10 сентября в Казани. В этих состязаниях также выступит воспитанница заслуженного тренера России победительница молодежного первенства страны Дина Гизатулина из Кунашака (78 кг).