Спортсменка из Челябинска стала призером Кубка Европы по дзюдо

Ирина Зуева завоевала серебро в весовой категории до 57 кг

В Оренбурге завершился Кубок Европы по дзюдо, который собрал около 200 участников из 14 стран. Серебро в весовой категории до 57 кг завоевала челябинка Ирина Зуева. В финальном поединке она уступила Тене Сикич из Хорватии, сообщает пресс-служба регионального ЦОПа по дзюдо.

Состязания проходили в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». 21-летняя спортсменка, тренирующаяся под руководством Юрия Попова и Андрея Вострикова, одержала победы над Марией Ильюшкиной из Самарской области и Витой Майданник, взяв реванш за поражение в финале первенства России до 23 лет в Мурманске. В финальном поединке Ирина Зуева уступила хорватке Тене Сикич, допустив запрещенный прием — защиту шеи.

«Ирина подтвердила свой высокий уровень и класс. Финал с соперницей из Хорватии не совсем сложился. Наша спортсменка первые полторы минуты атаковала, доминировала. Но пропустила бросок, который сначала был оценен как „ваза-ри“ (полпобеды), а затем изменен на „хасоку-маке“ (дисквалификация). На мой взгляд, решение судей неоднозначное, однако учтем эти моменты в будущем. Серебро заставляет задуматься о дальнейшей подготовке. Работаем, идем дальше», — прокомментировал выступление своей подопечной Андрей Востриков.

Ирина Зуева — мастер спорта России, воспитанница челябинской СШОР имени Григория Веричева, совершенствует свое мастерство в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. В ее богатой коллекции наград есть золото и серебро первенств России до 18 лет, российские золото и бронза среди юниорок, а также награды такого же достоинства командного первенства мира, личного и командного первенств Европы среди девушек, Кубков континента среди девушек и юниорок. В марте 2021 года Зуева стала серебряным призером открытого Кубка Азии по дзюдо памяти Турара Жолдыбаева в казахстанском городе Актау, а в июне добыла серебро первенства страны по дзюдо до 23 лет в Мурманске.

Еще три представителя Челябинской области — Дина Гизатулина из Кунашака (78 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) и Асхаб Хаджимурадов (81 кг) — спорили за бронзу, но в итоге оказались пятыми. Также в Кубке Европы участвовал Арафат Боташев (100 кг). Состав российских участников Кубка континента был сформирован по результатам молодежного первенства страны в Мурманске и первенства России среди юниоров в Армавире.