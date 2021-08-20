В Московской области завершились Всероссийские соревнования по конному спорту «Гордость России», на которых успешно выступила челябинская спортсменка Юлия Борушко. Ей удалось завоевать три золотые медали и стать победителем турнира в состязаниях по выездке, сообщает пресс-служба школы «Рифей».
Челябинскую область на турнире представила Юлия Борушко и конь Риф из СШОР «Рифей». Им удалось стать обладателями золотых медалей в трех программах турнира: «Командный приз. Гордость России», «Командный приз. Юниоры» и «Конный фестиваль, II этап».
«Этот турнир считается одним из самых значимых и престижных в календарном году, с большими традициями и историей. Уже сам факт участия в них дорогого стоит. И никогда ранее наши спортсмены на них не побеждали. Поэтому можете себе представить, насколько значимой стала победа Юлии Борушко. Она большая умница и молодец, выступила выше всяких похвал, завоевав сразу три золотые медали в различных номинациях», — прокомментировала выступление спортсменки президент Федерации конного спорта Челябинской области Светлана Дубовик.
Всероссийские соревнования проводятся с целью популяризации конного спорта в России, повышения спортивного мастерства спортсменов разного возраста, присвоения и подтверждения разрядов и званий, выявления сильнейших спортсменов регионов для формирования спортивных сборных команд, а также выявления лучших лошадей отечественной селекции и поощрения ведущих коннозаводчиков России.
Автор: Степан Тимощук, Виталий Визаулин.
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