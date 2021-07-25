Спортсменка из Челябинска с победы стартовала в олимпийском турнире по тхэквондо

В первом поединке Татьяна Минина оказалась сильней Фани Цели из Греции

Сегодня в утренней программе олимпийского турнира по тхэквондо выступила спортсменка из Челябинска Татьяна Минина. В стартовом поединке наша спортсменка не без труда одержала верх над Фани Цели из Греции — 15:7 и вышла в четвертьфинал в весовой категории до 57 кг.

Первый поединок у южноуральской спортсменки на Играх в Токио получился непростым. В первых двух раундах шла равная и напряженная борьба. По ходу поединка россиянка даже уступала в счете 4:7. Но затем собралась и в концовке второго раунда сумела вырваться вперед — 9:7. В третьем она уже не дала сопернице и шанса сравнять счет, увеличив отрыв. В итоге 15:7 — есть первая победа на олимпийском турнире!

В четвертьфинале Татьяна Минина встретится со спортсменкой из Нигера Текият Бен Ессуф, которая в первом раунде плей-офф неожиданно выиграла у сильной японской тхэквондистки Маю Хамады (11:6). Поединок начнется в 10:12 по челябинскому времени.