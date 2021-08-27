Спортсменка из Челябинска претендует на еще одну золотую медаль Паралимпийских игр

В полуфинале Валерия Шабалина показала лучшее время на дистанции 200 м в плавании

Сегодня, 27 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершились предварительные заплывы в состязаниях по плаванию. Челябинка Валерия Шабалина выиграла полуфинал, показав лучшее время, и в вечерней части программы будет бороться за золотую медаль.

Челябинская спортсменка стартовала во втором полуфинальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. На протяжении всей дистанции она шла вровень с сильной британкой Джессикой Апплгэйт, но сумела-таки опередить ее на финише. Результат россиянки оказался лучшим среди всех участниц полуфинальных заплывов — 2.09,55.

Сегодня в 13:35 по челябинскому времени состоится финал, где у челябинской спортсменки есть как минимум три серьезные соперницы в борьбе за олимпийское золото. Помимо Апплгэйт, это еще две британки, показавшие лучшие результаты в другом полуфинале. Среди них Луиза Фиддс (2.11,62) и Беттани Ферт (2.10,58). Отметим, что последняя является еще и рекордсменкой мира — на состязаниях в Глазго в 2016 году она проплыла дистанцию за 2.02,09.

Выступил в полуфинальном заплыве и еще один челябинец. Дмитрий Черняев на дистанции 50 метров баттерфляем финишировал третьим со временем 38,72, уступив соперникам из Китая и Бразилии. Однако этот результат не позволил россиянину выйти в финал.

Прямая трансляция финала с участием Валерии Шабалиной будет доступна на сайте Паралимпийского комитета России. Напомним, что челябинская спортсменка принесла нашей команде первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио, установив при этом мировой рекорд.