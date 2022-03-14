В Казани прошло первенство России 2022 года по поясной борьбе корэш. За медали боролись 280 спортсменов из 28 регионов России. Златоустовец Гиорги Носелидзе завоевал золото в своей возрастной категории, сообщает администрация Златоустовского городского округа.
В трех возрастных категориях за победу боролись 280 спортсменов из 28 регионов России. Всего на первенстве разыграно 27 комплектов наград. Одним из победителей турнира стал южноуралец Гиорги Носелидзе (тренер Коба Ланчава). На всероссийских соревнованиях он завоевал золото в своей возрастной категории.
Борьба корэш — это вид спортивного единоборства на поясах, в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. В борьбе корэш под приемом понимается целенаправленное атакующее действие борца, при проведении которого соперник отрывается от ковра и затем в результате этого действия оказывается в определенном положении на ковре.
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