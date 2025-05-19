Спортсмен из Миасса стал призером велогонки «Садовое кольцо» в Москве

Максим Елизаров завоевал бронзу на 78‑километровой дистанции

В Москве завершилась престижная велогонка «Садовое кольцо», собравшая более 3000 участников — как спортсменов-любителей, так и профессионалов велоспорта. Успешно выступил в состязаниях миасский велогонщик Максим Елизаров. Он стал бронзовым призером на дистанции 78 км, в которой были заявлены 250 участников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Садовое кольцо» — самая популярная в России любительская велогонка с вековой историей, которая ежегодно проходит по центру Москвы. Для всех участников организаторы подготовили трассу, один круг которой составил 15,6 км. В зависимости от физической подготовки спортсмены преодолели от одного до семи кругов по перекрытому от автомобилей Садовому кольцу.

В гуще такого масштабного события был и наш миасский велогонщик Максим Елизаров, для которого эти соревнования стали дебютными за пределами Уральского федерального округа. Он заявился на дистанцию 78 км и преодолел ее за 1 час 39 минут и 39 секунд со средней скоростью в 43 км/час. Его время в итоге оказалось третьим, а отставание от лидера составило менее секунды.

«Закономерный результат, ведь планомерная подготовка к этому старту велась с января этого года. Теперь планирую выступить на велогонке 31 мая в Париже. Не во французском городе, а в селе Челябинской области», — рассказал Максим Елизаров.

Напомним, что велогонка в селе Париж (Нагайбакский район) станет частью легкоатлетического полумарафона, который в этом году проводится в течение двух дней — 31 мая и 1 июня. Ранее мы опубликовали подробную программу мероприятия.