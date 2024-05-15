Спортсмен из Челябинской области рассказал, как нужно готовиться к горным марафонам

Тренироваться и поддерживать форму приходится круглый год

Сегодня, 15 мая, в России 29-й раз отмечается День горного бега. На Южном Урале любят этот вид спорта, в регионе проводится множество горных марафонов, например «Забег за облака». Одним из любителей бега по пересеченной местности является южноуралец Игорь Болонин. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался со спортсменом и узнал, как он решил заняться этим видом спорта и как правильно готовиться к соревнованиям.

Около пяти лет назад Игорь Болонин решил перевернуть свою жизнь. По словам мужчины, до 30 лет он спортом практически не занимался. Только ходил в походы и иногда бегал по утрам. Перед рождением дочери Игорь решился взяться за дело, чтобы подавать правильный пример своему ребенку.

«В детстве я слышал много рассказов про гору Иремель, всем сердцем полюбил это место, даже еще не будучи там. И вот в первый раз, когда поднялся на эту гору и очутился в горной тундре выше границы леса, почувствовал, что попал в сказочный мир, и навсегда в него влюбился», — говорит Игорь Болонин.

Любители бега устраивали забег на эту гору еще в 2004 году, но на время мужчина отложил свою мечту. Подготовку к первым соревнованиям Игорь начал в 2017 году. С помощью опытного тренера мужчина составил тренировочный план и начал сгонять вес. В итоге похудел с 108 до 82 килограммов!

«Тренировки тяжелые, входить в них надо постепенно. И это достаточно цикличный круглогодичный процесс. Нельзя сказать, что готовишься под какой-то марафон. Выбираешь режим жизни, так и живешь. Потому что все диеты и ускоренные подготовки тут же оборачиваются лишними килограммами и травмами. Так что лучше потихоньку и планомерно придерживаться системы: питания, тренировок, жизни», — рассказывает спортсмен.

Мужчина отмечает, что необходимо много силовых тренировок и правильно рассчитывать силы, не рвать со старта. Также во время забегов сильно устает голова на технических участках, когда нужно смотреть, куда и как правильно поставить ногу.

«Бывают моменты, когда хочется бросить все и сойти. Перед „Забегом за облака“ так вышло, что я не спал две ночи, а потом как-то неудачно позавтракал, и после первого подъема меня накрыло, спускался чуть ли не пешком, был вялый, ничего не хотелось. Горные трейлы учат тебя жизни. Ты можешь плакать, падать, орать, материться, но тебе все равно придется ковылять до финиша. Так что проще победить себя, стиснуть зубы. Главное — это победы над собой: ленью, слабостью, безволием, унынием… Жить нужно красиво и свободно. И горные прогулки — это воплощение этой красоты и свободы», — рассказывает Игорь Болонин.

Перед марафонами у спортсмена нет ритуалов. Главное — это хорошо выспаться и легко, но правильно позавтракать. Начинающим марафонцам нужно все делать постепенно и систематически, а еще лучше заняться трейлом, бегать медленно и с интервальными ускорениями.

«Родные понимают, кто-то даже подсел на эту тему. Дочке всего шесть лет, но она уже говорит, что, когда вырастет, тоже станет бегать марафоны»,

— говорит мужчина.

Лучшие результаты Игоря — это 7-е место из 100 участников на горном марафоне Kraka race — 21 км и 5-е место в забеге «АрвякUP». Большую гордость у спортсмена вызывают два пройденных ультрамарафона «За облака», через весь национальный парк «Таганай» и «Малидак» в Белорецком районе на 76 километров.

«Помню, как финишировал на „Малидаке“, — хотелось ущипнуть себя: это точно я сделал, я точно не сплю? Последний весенний „Иремель Ярыш“ запомнился: как съезжал с обледенелого склона и тормозил всем, чем только можно. До сих пор перед глазами стоит залитая солнцем поляна на Журболоте — середина того 76-километрового „Малидака“», — вспоминает Игорь Болотин.