Спортсмен из Челябинска стал призером международного турнира по дартсу

Александр Башарин завоевал серебряную медаль на Udmurtia Open

В Ижевске завершился крупный международный турнир по дартсу Udmurtia Open. Успешно в соревнованиях выступил челябинский спортсмен Александр Башарин. Южноуральцу удалось завоевать серебряную медаль, сообщает региональная федерация дартса.

В турнире, прошедшем в столице Удмуртии, выступили более 100 спортсменов из 12 регионов России, а также команд из ближнего зарубежья. В одиночном разряде успешно выступил челябинец Александр Башарин. Южноуралец вышел в финал соревнований, где уступил победителю турнира Алексею Кадочникову из Твери со счетом 3:6.

Там же, в Ижевске, параллельно прошли еще два турнира — «Кубок Калашникова» и «Кубок Италмас». В первом из них достойно выступила президент Федерации дартса Челябинской области Наталья Яковлева. Она остановилась в шаге от призов, заняв 5-е место.

В парном разряде Всероссийского турнира «Кубок Италмас» Александр Башарин с Дмитрием Горбуновым и Владимир Пашенцев с Дмитрием Ситкаревым завоевали бронзовые медали. В дисциплине микст южноуральские дартсмены не смогли справиться с волнением и заняли пятую строчку.