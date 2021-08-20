Спортсмен из Челябинска стал призером чемпионата России по стрельбе из лука

Сломанный инвентарь не помешал Антону Булаеву завоевать серебро

В городе Улан-Удэ состоялись финалы чемпионата России по стрельбе из лука. Челябинскому спортсмену Антону Булаеву, несмотря на поломку инвентаря, удалось стать серебряным призером. Об этом спортсмен сообщил корреспонденту ИА «Первое областное».

«Проблема с луком у меня случилась в квалификации, в первой серии выстрелов. К сожалению, стрелять из него было уже невозможно. Повезло, что помог мой коллега Петр Абросимов, предоставив свой инвентарь. В квалификации так и стреляли из его лука, сменяя друг друга: один подход он, другой — я»,— рассказал Антон Булаев.

Челябинскому стрелку пришлось подстроиться под прицел сокомандника, не помешав тому показать свой результат. Такое решение далось спортсмену быстро: лучше воспользоваться возможностью идти дальше, чем сниматься с соревнований. К финалу Антону Булаеву удалось починить свой лук, на помощь пришел партнер по команде, одолжив челябинцу детали для починки инвентаря.

«Считаю, что выступил успешно, хотя мог показать результат получше. Старался завоевать медаль высшего достоинства, но не вышло. Буду работать дальше, ведь впереди финал Кубка России в Чите, а затем, возможно, получится выступить на чемпионате мира в США», — добавил Антон Булаев.

Кубок России по стрельбе из лука состоится с 21 по 26 августа в Чите.

Автор: София Поромова.