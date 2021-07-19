Спортсмен из Челябинска собирает средства на организацию турнира по прыжкам с шестом

Участник Олимпийских игр Дмитрий Стародубцев планирует пригласить на Южный Урал звезд российского спорта

Один из самых известных и титулованных южноуральских легкоатлетов Дмитрий Стародубцев, завершивший карьеру в 2014 году, обратился к южноуральцам в соцсетях с просьбой поддержать организацию турнира по прыжкам с шестом «Уральское созвездие». Эти соревнования пройдут в парке Гагарина 14 августа в рамках Всероссийского дня физкультурника.

«На сегодняшний день турниры в России уступают европейским по множеству параметров — освещенности в СМИ, привлечению спонсоров, призовому вознаграждению, посещаемости... Да, у нас есть в стране несколько стартов по легкой атлетике с элементами шоу, но их мало. Сегодня я прошу каждого, кто может внести какой-то вклад в организацию турнира по прыжкам с шестом, не остаться в стороне. Пусть это будет 50, 100, 1000 рублей, а кто-то поможет репостом — любая поддержка сейчас важна. Если нас будет много — мы сделаем так, чтобы Челябинск прогремел на всю страну как спортивный город с классными соревнованиями», — написал в соцсети Дмитрий Стародубцев, оставив свои банковские реквизиты.

Сам спортсмен напомнил, что два года назад проводил уже подобные соревнования, в которых приняли участие сильнейшие южноуральские легкоатлеты-шестовики. Однако в этом году участник двух Олимпиад хотел бы сделать по-настоящему большой спортивный праздник, пригласив в Челябинск звезд российской легкой атлетики. Спортсмен в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» сообщил, что предстоящие соревнования входят в единый календарный план Минспорта Челябинской области, на их организацию выделено соответствующее финансирование. Но предусмотренных средств не хватает на то, чтобы сделать из рядовых соревнований яркое спортивное шоу.

«В России есть немало известных и сильных прыгунов с шестом. Но для того чтобы пригласить их в Челябинск, необходимо оплатить их проезд и проживание. Участие звезд первой величины придаст турниру зрелищности, масштабности. Будучи спортсменом, мне довелось побывать во многих странах мира, увидеть то, как организовываются соревнования и какой интерес они вызывают у любителей спорта. Мне бы очень хотелось подарить челябинцам яркие эмоции от соревнований с проведением конкурсов, призов и подарков»,— сообщил Дмитрий Стародубцев корреспонденту ИА «Первое областное».

На своей странице в соцсети спортсмен рассказывает, каким образом можно помочь в организации турнира «Уральское созвездие», прилагает реквизиты банковской карты и сообщает, каким образом можно следить за ходом сбора средств.

Отметим, что в Челябинске в рамках Дня физкультурника проводились соревнования по прыжкам с шестом. В 2018 году мероприятие прошло на Кировке, а в 2019-м — в ЦПКиО им. Гагарина. В обоих случаях одним из главных организаторов и ведущим спортивного праздника выступал Дмитрий Стародубцев.

В России один из самых крупных подобных турниров проходит в Москве — Всероссийский фестиваль прыжков с шестом на малой спортивной арене «Лужников». В странах Европы такие состязания вызывают огромный интерес у болельщиков. И проводятся зачастую не на спортивных аренах, а в самых необычных местах. Так, например, челябинец Тимур Моргунов победил на коммерческом турнире, который проходил в здании железнодорожного вокзала в Цюрихе.