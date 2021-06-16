Спорткомплекс «Лидер» примет финал областного турнира по футболу «Кожаный мяч»

В финальных матчах турнира выявят сильнейшие команды юношей

С 17 по 18 июня в Челябинске пройдет финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2006—2007, 2008—2009 и 2010—2011 годов рождения. Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинской области, в течение первого месяца лета 668 юных футболистов в составе 51 команды выявляли сильнейших в трех возрастных группах на муниципальном этапе, который проходил в трех отборочных зонах (Варне, Миассе и Челябинске). Лучшие команды получили право бороться за призы областного первенства, которое пройдет в Челябинске в спортивном комплексе «Лидер».

По итогам межмуниципального этапа в первый день финальных соревнований, 17 июня, за звание чемпиона будут бороться в возрастной группе 2010—2011 годов рождения команды юношей из Карталинского, Ашинского муниципальных районов и Челябинского городского округа, а в возрастной группе 2008—2009 годов рождения — представители Саткинского, Варненского и Аргаяшского муниципальных районов.

В заключительный день финала, 18 июня, на футбольное поле СК «Лидер» выйдут юноши старшей возрастной группы из Южноуральского городского округа, Варненского и Саткинского муниципальных районов.

Команды-победители и призеры финальных соревнований в каждой возрастной группе будут награждаться кубками, медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а чемпионы получат путевку на всероссийские финалы.

Турнир «Кожаный мяч» — самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданный в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Многие известные советские и российские футболисты на заре своей карьеры были его участниками.