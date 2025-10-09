Спортивный комплекс «Лидер» в Челябинске оборудовали новыми трибунами

Удобные и современные сиденья установили на стадионе в Ленинском районе

В челябинском спорткомплексе «Лидер» установили новые и современные зрительские трибуны. Благодаря им стадион в Ленинском районе сможет принимать региональные соревнования более высокого уровня, а болельщики — наблюдать за ними на комфортных пластиковых сиденьях, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

«Новые трибуны были построены с учетом всех современных требований и стандартов, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех зрителей. Она оснащена удобными сиденьями, отличной видимостью и всеми необходимыми удобствами, что сделает пребывание на стадионе более комфортным», — сообщают в спортивном ведомстве.

Спорткомплекс «Лидер» располагается в Ленинском районе Челябинска. На его базе занимаются ребята из шести муниципальных школ — по футболу, легкой атлетике, греко-римской и вольной борьбе, гимнастике, пауэрлифтингу.

В 2024 году здесь появились условия для тренировок команды по баскетболу 3×3, в рамках модернизации объекта также был уложен новый футбольный искусственный газон.