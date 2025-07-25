Спортивный кластер появится на базе спорткомплекса «Сигнал» в Челябинске

Здесь уже обновили хоккейный борт в ледовом комплексе, а еще украсят фасад футбольной школы

В Ленинском районе Челябинска начаты масштабные работы по модернизации спорткомплекса «Сигнал». Здесь уже установили хоккейные борта в ледовом комплексе, а еще обновят фасад и кровлю местной футбольной спортшколы. В перспективе также планируют заменить искусственный газон и беговые дорожки вокруг футбольного поля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

И все это на фоне больших преобразований, которые произошли здесь ранее. Так, в январе этого года спорткомплекс «Сигнал» посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона осмотрел крытый футбольный манеж, который возвели на территории комплекса в рекордно сжатые сроки.

Под сводами модульного здания разместились футбольная площадка 50×28 метров с искусственным покрытием, четыре раздевалки с душевыми кабинами, гардероб, тренерская комната и кабинет для медперсонала. Общая площадь сооружения составила 400 квадратных метров. Теперь воспитанники местной футбольной школы могут заниматься в комфортных условиях круглогодично.

Посетил Алексей Текслер и ледовый дворец спорта «Сигнал». В общении с директором спортсооружения Валерием Гиршем глава региона распорядился заменить хоккейные борта и заменить систему освещения.

Все эти работы уже завершены. Так, в Ленинский район «переехали» борта из ДС «Юность». Внутри помещения также стало светлее и ярче — ртутные лампы с долгим накаливанием были заменены на современные светодиодные.

«Этот ледовый комплекс с большой историей и традициями, местные тренеры подготовили немало сильных хоккеистов, которые впоследствии выступали за наш „Трактор“. Но в силу различных причин многие специалисты вынуждены были уехать в другие регионы. Теперь мы их возвращаем домой, хотим возродить хоккейную славу „Сигнала“ и Ленинского района», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.

О каких специалистах идет речь? Директором ледового дворца недавно был назначен известный в прошлом защитник «черно-белых» Константин Сидулов. Дали предварительное соглашение возобновить работу в Челябинске и покинувшие город тренеры Александр Кузнецов и Борис Самусик. Оба специалиста с именем, подготовили целую плеяду талантливых хоккеистов.

Значительное обновление ждет и здание футбольной спортшколы. Здесь приведут в порядок фасад здания и заменят кровлю. На эти работы из областного и городского бюджета выделены 8,5 млн рублей. Аукцион уже состоялся, в ближайшее время подрядчик приступит к работам.

«В следующем году мы также заменим искусственный газон на футбольном поле, а еще заменим легкоатлетические дорожки. Рядом с „Сигналом“ есть современная гостиница, а сам комплекс находится рядом с озером. Юные атлеты получат хорошие условия для того, чтобы проходить здесь учебно-тренировочные сборы, а Ленинский район получит современный спортивный кластер, который будет доступен как спортсменам, так и всем жителям района», — отмечает начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.