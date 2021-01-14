Спортивный арбитражный суд объяснил отстранение российских спортсменов до 2022 года

В CAS заявили о причастности властей страны к сокрытию допинговой системы

Спортивный арбитражный суд объяснил решение об отстранении российских спортсменов до 2022 года. Представители CAS заявили, что к «сокрытию сокрытия» государственной допинговой системы причастны власти РФ. Об этом сегодня, 14 января, со ссылкой на полный текст решения спортивного арбитражного суда сообщает «Чемпионат».



«Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие. Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее»,— отмечается в тексте решения.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить Россию от международных соревнований. Причиной стали изменения, внесенные в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. На крупные турниры, такие как чемпионаты мира и Олимпийские игры, Россия сможет поехать только под нейтральным флагом. Отстранение будет действовать до 16 декабря 2022 года.