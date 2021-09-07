Спортивных врачей Челябинской области поздравили с юбилеем

Региональному врачебно-физкультурному диспансеру исполнилось 70 лет

Сегодня, 7 сентября, в торжественной обстановке отметили и наградили ведущих специалистов и работников областного врачебно-физкультурного диспансера, который в эти дни отмечает свое 70-летие. Ежегодно в медицинском учреждении наблюдаются и проходят восстановительные процедуры около 20 тысяч спортсменов, в том числе и титулованные атлеты — победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В советское время трудно было переоценить предназначение и роль областного диспансера в подготовке спортсменов разного уровня к соревнованиям. Практически все ведущие атлеты наблюдались в медучреждении, проходили восстановительные процедуры. По словам главного врача Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера (ЧОВФД) Татьяны Номеровской, в нынешнее время организация не потеряла своей актуальности и значимости.

«На сегодняшний день в нашем учреждении наблюдается около 20 тысяч спортсменов, при этом около 600 из них — спортсмены высшего мастерства, члены сборной команды Челябинской области. Среди них, например, наша тхэквондистка Татьяна Минина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх, трехкратный победитель Паралимпийских игр в плавании Валерия Шабалина и многие другие. Мы переживали за наших спортсменов на Играх-2020 в Токио и счастливы осознавать, что внесли свою частичку в их успехах», — говорит Татьяна Номеровская.

Первый в регионе врачебно-физкультурный диспансер был создан при областной больнице № 1 в июле 1951 года. Тогда в медучреждении была выделена комната на 50 кв. м с тремя врачебными должностями. Сегодня это многофункциональный центр с тремя отделениями по спортивной медицине и лечебной физкультурой, организационно-методическим кабинетом и необходимым оборудованием для функциональной оценки здоровья спортсменов. В штате работают 66 сотрудников, из них 23 врача и 17 специалистов среднего медицинского персонала.

«Как и перед всей медициной, у нас также остро стоит кадровый вопрос. Надо учитывать то, что спортивный врач — редкая и сложная специальность. Ему приходится работать в экстремальных условиях в случае травмы спортсмена на соревнованиях: быстро оценить обстановку, в сжатые сроки поставить правильный диагноз и оперативно принять решение о дальнейшем его участии или эвакуации в медицинскую организацию. В целом этот кадровый „голод“ нам удается решать, попутно решая другие задачи, связанные с усовершенствованием методико-технологического обеспечения диспансера. И в целом все то, что у нас есть, позволяет работать организации на высоком уровне и выполнять свое предназначение», — добавляет главврач областного врачебно-физкультурного диспансера.

Основными задачами ЧОВФД является наблюдение за спортсменами, профилактика их учебно-тренировочного процесса, оздоровление различных групп населения средствами физической культуры и спорта, лечебной физкультуры и массажа, а также организация медобеспечения соревнований различного уровня. В регионе за последние десять лет прошли несколько крупных спортивных мероприятий международного уровня, начиная от чемпионатов мира по дзюдо и тхэквондо и заканчивая этапами Кубка мира по фристайлу и сноуборду. Все эти состязания обслуживают бригады специалистов областного физкультурно-оздоровительного диспансера.

Специалистам лечебной физкультуры и массажа принадлежит важнейшая роль в реабилитации и восстановлении спортсменов после травм или болезней в максимально короткие сроки, возвращении их к тренировкам. Однако, как показывает практика, в нынешнее время спортсмены уделяют большое внимание профилактике, наблюдению у врачей, чтобы минимизировать риск получения травм.

«Они такие же люди, как и мы, но более дисциплинированные, стараются следить за собой. Спортсмены понимают, что иммунная система требует постоянного контроля и восстанавливается быстрее у людей, занимающихся физической культурой и спортом. В этой связи лечебный массаж приобретает важное значение», — объясняет специалист ЧОВФД по лечебной физической культуре и массажу Светлана Горбунова.

Отметим, что Челябинская область входит в десятку сильнейших регионов страны по количеству спортсменов, представленных в сборных командах РФ, а также регулярно находится в числе призеров по итогам летних и зимних Спартакиад учащихся и молодежи России. Все ведущие спортсмены региона являются пациентами Челябинского врачебно-физкультурного диспансера.

По окончании официальной части мероприятия в конференц-зале одного из челябинских отелей состоялась научно-практическая конференция. На ней специалисты отрасли обсудили актуальные вопросы спортивной медицины и медицинской реабилитации.