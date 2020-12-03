Спортивные тренеры и учителя Челябинской области прошли обучение по программе ГТО

Теперь они могут принимать нормативы у населения региона.

2 декабря в Усть-Катаве специалисты центров тестирования, а также спортивные тренеры и учителя физической культуры прошли обучение по программе «Подготовка судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

«Сотрудники региональной Дирекции ГТО рассказали о дополнениях и изменениях в нормативно-правовой базе, о работе в автоматизированной информационной системе (АИС ГТО), а также провели практические занятия, в которых предлагалось принимать нормативы ГТО и следить за техникой выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО», — сообщили в региональном министерстве спорта.

Отмечается, что все, кто прошёл обучение по этой программе, теперь смогут принимать нормы ГТО у жителей области. К слову, сдать комплекс «Готов к труду и обороне» лучше всего до 31 декабря 2020 года, ведь с 1 января 2021 года результаты обнулятся.