Спортивная акция «Первый велопарад» состоится в Миассе

Мероприятие направлено на развитие велокультуры в городе

Миасс примет спортивную акцию «Первый велопарад». Мероприятие, целью которого является возобновление традиции народных парадов и развитие велокультуры в городе, состоится 29 мая. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе администрации Миасса.

«К участию в велопараде приглашаются жители всех возрастов и организации округа, имеющие велосипеды, прошедшие регистрацию на сайте сердце-урала.рф и получившие браслеты с номером. Приветствуются яркие костюмы, отличительные знаки, флаги организации, авторские и раритетные велосипеды. Предусмотрены подарки для самых инициативных и креативных от организаторов проекта. Наличие браслета дает возможность участвовать в розыгрыше велосипедов и других подарков»,— пояснили представители администрации Миасса.

Сбор участников запланирован 29 мая с 10:00 до 11:00. С 11:00 до 11:30 состоится церемония открытия и формирование колонны участников. Сам велопарад начнется в 11:30 и продлится час, а после него пройдет награждение участников и розыгрыш подарков.

В администрации отметили, что в день проведения акции перекроют движение транспорта от Предзаводской площади по проспекту Автозаводцев. Троллейбусы будут двигаться по маршрутам «Автозавод — Стадион» и «Автозавод — п. Строителей», а маршрутные такси и автобусы — по улице 8 Июля.