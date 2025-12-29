Спорт и церковь объединились для воспитания молодежи в Челябинске

Региональная федерация смешанного боевого единоборства ММА подписала соглашение о сотрудничестве с епархией

В Челябинске заключено уникальное соглашение, направленное на гармоничное развитие молодежи. Региональная Федерация смешанных боевых искусств ММА и Челябинская епархия договорились о совместной работе в сфере физического воспитания и духовно-нравственного становления личности, сообщает пресс-служба Федерации СБЕ ММА Челябинской области.

Соглашение о сотрудничестве закладывает правовую основу для совместной работы в ключевых областях: развитие физической культуры и спорта, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и популяризация здорового образа жизни.

Церемония подписания прошла при участии высоких представителей обеих сторон.

Со стороны епархии соглашение скрепил подписью митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Спортивное сообщество представлял президент Федерации СБЕ (ММА) Челябинской области Данила Сергеевич Кузьмин. На встрече также присутствовал заместитель председателя Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту протоиерей Андрей Алексеев.

«Развитие нашего сотрудничества со спортивными организациями очень важно, а подписание этих соглашений поможет нам более системно и правильно выстраивать нашу работу», — подчеркнул в своем обращении митрополит Алексий.

Он также добавил, что спорт, наполненный правильными нравственными ориентирами, является мощным инструментом для воспитания сильных, волевых и ответственных граждан. Протоиерей Андрей Алексеев поблагодарил владыку за постоянное внимание к вопросам воспитания молодежи и выразил уверенность, что совместные проекты принесут реальную пользу челябинцам. Со своей стороны Данила Кузьмин отметил, что для Федерации СБЕ это стратегический шаг.

«Наша задача — не просто растить чемпионов, но и воспитывать гармоничных личностей, которые сильны не только телом, но и духом, уважают традиции и знают ценность взаимопомощи. Сотрудничество с Челябинской епархией открывает для этого новые возможности», — добавил Данила Кузьмин.

В рамках встречи руководитель региональной Федерации СБЕ ММА преподнес в дар митрополиту Алексию икону Пресвятой Богородицы, что стало символическим жестом, обозначающим начало общего пути. Ожидается, что в рамках соглашения будут организованы совместные просветительские мероприятия, турниры, лекции и семинары, направленные на объединение усилий тренеров, спортсменов и духовенства в деле формирования здорового общества.