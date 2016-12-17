Именитые спортсмены выступят на чемпионате по фигурному катанию в Челябинске

Организаторы готовятся принять 90 спортсменов.
Официальный список фигуристов, выступающих на грядущем чемпионате, огласила Федерация фигурного катания. Всероссийские соревнования пройдут в Челябинске. Некоторые спортсмены приедут на чемпионат в столицу Южного Урала во второй раз.
Меньше недели осталось до Чемпионата России по фигурному катанию, который принимает Челябинск. Пока организаторы завершают последние приготовления, Российская федерация фигурного катания на коньках опубликовала официальный список участников. Всего в столицу Южного Урала приедут 90 спортсменов из разных городов страны.
— Согласно положению о проведении соревнований, в состязаниях примут участие 18 девушек, 18 юношей, 12 танцевальных и 10 спортивных пар. Отметим, что в Челябинск приедут такие именитые спортсмены, как Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая и бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года Максим Ковтун. Кроме того, для некоторых спортсменов приезд в Челябинск станет уже вторым в этом году. Например, одиночники Дмитрий Алиев и Мария Сотскова, а также пара Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев уже выступали в столице Южного Урала на первенстве России среди юниоров, которое прошло в январе, и заняли на нем призовые места, — рассказали сайту «Первый областной» в Правительстве Челябинской области.
Смотрите фоторепортаж с участниками Чемпионата России по фигурному катанию здесь.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора».
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
Астахова Кристина (1997) и Рогонов Алексей (1998) — Москва;
Бойкова Александра (2002) и Козловский Дмитрий (1999) —
Ефимова Алиса (1999) и Коровин Александр (1994) — Москва;
Забияко Наталья (1994) и Энберт Александр (1989) — Сочи;
Кавагути Юко (1981) и Смирнов Александр (1984) —
Лукашевич Богдана (1996) и Степанов Александр (1991) —
Мишина Анастасия (2001) и Мирзоев Владислав (1996) —
Полуянова Анастасия (2001) и Селькин Максим (1998) — Пермь;
Столбова Ксения (1992) и Климов Фёдор (1990) — Москва;
Тарасова Евгения (1994) и Морозов Владимир — Москва;
Устимкина Алина (2000) и Володин Никита (1999) —
Чужанова Мария (2001) и Минцев Денис (1996) — Москва;
Жук Елизавета (2003) и Бритков Егор (1997) — Екатеринбург (запас).
МУЖЧИНЫ
Алиев Дмитрий (1999) —
Власов Евгений (1996) — Москва;
Воронов Сергей (1987) — Москва;
Вьюгов Павел (1998) —
Дмитриев Артур (1992) —
Ерохов Алексей (1999) — Москва;
Княжук Илья (2000) — Москва;
Ковтун Максим (1995) — Москва;
Коляда Михаил (1995) —
Курбанов Мурад (1996) — Москва;
Лазукин Андрей (1997) —
Лежеев Артём (1996) —
Петров Александр (1999) —
Савосин Роман (1999) — Москва;
Самарин Александр (1998) — Москва;
Самойлов Владимир (1999) — Москва;
Скирда Илья (2002) — Москва;
Шулепов Антон (1996) —
Зубер Андрей (1998) — Ленинградская область (запас).
ЖЕНЩИНЫ
Грачёва Анастасия (2001) — Москва;
Губанова Анастасия (2002) —
Загитова Алина (2002) — Москва;
Коломиец Анастасия (2000) — Ленинградская область;
Константинова Станислава (2000) —
Леонова Алёна (1990) —
Липницкая Юлия (1998) — Сочи/Москва/Екатеринбург;
Лозко Алиса (2002) —
Медведева Евгения (1999) — Москва;
Михайлова Валерия (2002) — Москва;
Нугуманова Елизавета (2002) —
Огорельцева Наталья (2000) —
Погорилая Анна (1998) — Москва;
Радионова Елена (1999) — Москва;
Саханович Серафима (2000) —
Сотскова Мария (2000) — Москва;
Туктамышева Елизавета (1996) —
Федичкина Алиса (2002) —
Яценко Анастасия (2001) — Пермь (запас);
Самодурова Софья (2002) —
Гусева Екатерина (2001) —
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Боброва Екатерина (1990) и Соловьёв Дмитрий (1989) — Москва;
Даванкова Василиса (1998) и Шибнев Антон (1994) — Москва;
Евдокимова Софья (1996) и Базин Егор (1995) — Тольятти;
Загорски Тиффани (1994) и Гурейро Джонатан (1991) — Москва;
Ильиных Елена (1994) и Жиганшин Руслан (1992) — Москва;
Сафронова Анастасия (1997) и Зимин Илья (1997) —
Синицина Виктория (1995) и Кацалапов Никита (1991) — Москва;
Сосницкая Людмила (1997) и Головишников Павел (1995) — Москва;
Ставицкая Мария (1997) и Багин Андрей (1996) — Москва;
Степанова Александра (1995) и Букин Иван (1993) — Москва;
Бибихина Ольга (2001) и Зворыкин Даниил (1997) —
Попова Бетина (1996) и Мозгов Сергей (1995) — Москва (запас).
Фото: goldenskate.com