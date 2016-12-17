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Именитые спортсмены выступят на чемпионате по фигурному катанию в Челябинске

Именитые спортсмены выступят на чемпионате по фигурному катанию в Челябинске
Челябинск , Чемпионат , фигурное катание , спортсмены
15.12.2016 19:04:21

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Организаторы готовятся принять 90 спортсменов.

Официальный список фигуристов, выступающих на грядущем чемпионате, огласила Федерация фигурного катания. Всероссийские соревнования пройдут в Челябинске. Некоторые спортсмены приедут на чемпионат в столицу Южного Урала во второй раз.

Меньше недели осталось до Чемпионата России по фигурному катанию, который принимает Челябинск. Пока организаторы завершают последние приготовления, Российская федерация фигурного катания на коньках опубликовала официальный список участников. Всего в столицу Южного Урала приедут 90 спортсменов из разных городов страны.

— Согласно положению о проведении соревнований, в состязаниях примут участие 18 девушек, 18 юношей, 12 танцевальных и 10 спортивных пар. Отметим, что в Челябинск приедут такие именитые спортсмены, как Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая и бронзовый призёр европейского чемпионата 2016 года Максим Ковтун. Кроме того, для некоторых спортсменов приезд в Челябинск станет уже вторым в этом году. Например, одиночники Дмитрий Алиев и Мария Сотскова, а также пара Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев уже выступали в столице Южного Урала на первенстве России среди юниоров, которое прошло в январе, и заняли на нем призовые места, — рассказали сайту «Первый областной» в Правительстве Челябинской области.

Смотрите фоторепортаж с участниками Чемпионата России по фигурному катанию здесь.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора».

ПАРНОЕ КАТАНИЕ

Астахова Кристина (1997) и Рогонов Алексей (1998) — Москва;
Бойкова Александра (2002) и Козловский Дмитрий (1999) — Санкт-Петербург/Тверь;
Ефимова Алиса (1999) и Коровин Александр (1994) — Москва;
Забияко Наталья (1994) и Энберт Александр (1989) — Сочи;
Кавагути Юко (1981) и Смирнов Александр (1984) — Санкт-Петербург/Тверь;
Лукашевич Богдана (1996) и Степанов Александр (1991) — Санкт-Петербург;
Мишина Анастасия (2001) и Мирзоев Владислав (1996) — Санкт-Петербург;
Полуянова Анастасия (2001) и Селькин Максим (1998) — Пермь;
Столбова Ксения (1992) и Климов Фёдор (1990) — Москва;
Тарасова Евгения (1994) и Морозов Владимир — Москва;
Устимкина Алина (2000) и Володин Никита (1999) — Санкт-Петербург;
Чужанова Мария (2001) и Минцев Денис (1996) — Москва;
Жук Елизавета (2003) и Бритков Егор (1997) — Екатеринбург (запас).

МУЖЧИНЫ

Алиев Дмитрий (1999) — Санкт-Петербург/Республика Коми;
Власов Евгений (1996) — Москва;
Воронов Сергей (1987) — Москва;
Вьюгов Павел (1998) — Санкт-Петербург/Пермь;
Дмитриев Артур (1992) — Санкт-Петербург;
Ерохов Алексей (1999) — Москва;
Княжук Илья (2000) — Москва;
Ковтун Максим (1995) — Москва;
Коляда Михаил (1995) — Санкт-Петербург;
Курбанов Мурад (1996) — Москва;
Лазукин Андрей (1997) — Санкт-Петербург/Самара;
Лежеев Артём (1996) — Санкт-Петербург/Республика Карелия;
Петров Александр (1999) — Санкт-Петербург;
Савосин Роман (1999) — Москва;
Самарин Александр (1998) — Москва;
Самойлов Владимир (1999) — Москва;
Скирда Илья (2002) — Москва;
Шулепов Антон (1996) — Санкт-Петербург;
Зубер Андрей (1998) — Ленинградская область (запас).

ЖЕНЩИНЫ

Грачёва Анастасия (2001) — Москва;
Губанова Анастасия (2002) — Санкт-Петербург;
Загитова Алина (2002) — Москва;
Коломиец Анастасия (2000) — Ленинградская область;
Константинова Станислава (2000) — Санкт-Петербург;
Леонова Алёна (1990) — Санкт-Петербург;
Липницкая Юлия (1998) — Сочи/Москва/Екатеринбург;
Лозко Алиса (2002) — Санкт-Петербург;
Медведева Евгения (1999) — Москва;
Михайлова Валерия (2002) — Москва;
Нугуманова Елизавета (2002) — Санкт-Петербург;
Огорельцева Наталья (2000) — Санкт-Петербург;
Погорилая Анна (1998) — Москва;
Радионова Елена (1999) — Москва;
Саханович Серафима (2000) — Санкт-Петербург;
Сотскова Мария (2000) — Москва;
Туктамышева Елизавета (1996) — Санкт-Петербург;
Федичкина Алиса (2002) — Санкт-Петербург;
Яценко Анастасия (2001) — Пермь (запас);
Самодурова Софья (2002) — Санкт-Петербург (запас);
Гусева Екатерина (2001) — Санкт-Петербург (запас).

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Боброва Екатерина (1990) и Соловьёв Дмитрий (1989) — Москва;
Даванкова Василиса (1998) и Шибнев Антон (1994) — Москва;
Евдокимова Софья (1996) и Базин Егор (1995) — Тольятти;
Загорски Тиффани (1994) и Гурейро Джонатан (1991) — Москва;
Ильиных Елена (1994) и Жиганшин Руслан (1992) — Москва;
Сафронова Анастасия (1997) и Зимин Илья (1997) — Санкт-Петербург;
Синицина Виктория (1995) и Кацалапов Никита (1991) — Москва;
Сосницкая Людмила (1997) и Головишников Павел (1995) — Москва;
Ставицкая Мария (1997) и Багин Андрей (1996) — Москва;
Степанова Александра (1995) и Букин Иван (1993) — Москва;
Бибихина Ольга (2001) и Зворыкин Даниил (1997) — Санкт-Петербург (запас);
Попова Бетина (1996) и Мозгов Сергей (1995) — Москва (запас).

Фото: goldenskate.com

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