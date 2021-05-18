Спартакиада адаптивных видов спорта стартовала в Челябинске

В традиционном мероприятии примут участие 150 детей-инвалидов

Челябинск вновь принял спартакиаду по адаптивным видам спорта. Традиционное спортивное мероприятие пройдет с 16 по 19 мая. Всего в спартакиаде примут участие 150 детей-инвалидов от 10 до 18 лет. За призовые места, как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, будут бороться 34 команды, представляющие специальные образовательные и спортивные школы региона.

Церемония открытия спартакиады состоялась 16 мая. В ней приняли участие заместитель министра по физической культуре и спорта Виталий Якушев, начальник управления демографической политики министерства социальных отношений региона Мария Зарезина, председатель областного отделения общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» Анатолий Халабов, чемпион альтернативных Паралимпийских игр по легкой атлетике Вадим Алёшкин и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Евгений Безруков.

«Я хочу вам выразить глубокую благодарность за то, что вы занимаетесь спортом и показываете пример другим. Я желаю вам всего наилучшего, высоких спортивных результатов! Пусть эти соревнования станут вам дорогой в большой спорт и к большим достижениям»,— подчеркнул заместитель министра по физической культуре и спорту Виталий Якушев.

В программе спартакиады пройдут соревнования по трем спортивным дисциплинам: легкой атлетике, настольному теннису и настольному теннису для слепых и плаванию. Добавим, победители и призеры личных первенств получат медали, грамоты и сувенирную продукцию. По итогам соревнований определятся команды-победительницы и команды-призеры в каждом виде спорта. Их также наградят памятными кубками и грамотами.