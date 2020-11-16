«Союзмультфильм» представил концепцию сериала про ГТО

На данный момент запланировано 52 серии.

Талисманы комплекса ГТО станут героями анимационного мультсериала. Накануне студия «Союзмультфильм» в ходе заседания координационной комиссии в Минспорте России представила его концепцию. Как отметил глава киностудии Борис Машковцев, на текущий момент запланировано 52 серии длительностью по семь минут. Все персонажи мультсериала будут выполнены в 3D-стилистике.



«В каждой серии будет не только увлекательная приключенческая история, но и небольшая методическая рекомендация о том, как правильно заниматься своим физическим развитием. Именно эти познавательные элементы можно будет выделять как видеометодички и использовать отдельно от фильма», — рассказал Борис Машковцев.

Руководитель «Союзмультфильма» подчеркнул, что каждый из талисманов представляет определённую возрастную группу. Так, Медведь и Леопард — взрослые, Лиса — молодое поколение, Зайка и Волчонок — дети. С помощью мультсериала планируется привлекать к занятиям физкультурой и спортом как детей, так и их родителей.

Действия мульсериала развернуться на рисованных локациях. Основной станет Дворец спорта, где каждый персонаж будет заниматься определенным видом спорта на своем этаже.

Идею создать подобный мультсериал положительно оценил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. По его словам, пропаганда физкультуры и здорового образа жизни является важным и необходимым элементом.

«Комплекс „Готов к труду и обороне“ помогает это сделать. И будет здорово, если этот мультсериал вызовет интерес у юных ребят, которые на основе увиденного захотят сами присоединиться к движению ГТО, выполнят нормативы комплекса на золотые знаки»,— заявил Леонид Одер.

Отметим, участники заседания поддержали концепцию мультфильма и визуальные образы в 2D-формате. При создании мультсериала локации и образы будут выполнять в технике 3D.