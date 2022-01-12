Союз конькобежцев России утвердил состав команды по шорт‑треку на Олимпиаду‑2022

В список участников попала челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова

В состязаниях по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине выступят девять российских спортсменов, среди них и челябинка Екатерина Ефременкова. Вчера, 11 января, Союз конькобежцев России утвердил состав команды.

Женская сборная России по шорт-треку получила максимальную олимпийскую квоту — пять мест. Таким образом, наша команда сможет заявить по три спортсменки на дистанции 500, 1000 и 1500 метров, а также имеет возможность выставить команду в эстафете.

Союз конькобежцев России, основываясь на результатах спортсменов на этапах Кубка мира и всероссийских соревнований, утвердил состав команды на Игры-2022. В него вошли 9 спортсменов и 4 запасных.

Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова. Запасные: Евгения Захарова и Дарья Краснокутская.

Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлев, Павел Ситников, Денис Айрапетян. Запасные: Владимир Балбеков и Даниил Ейбог.

Главный тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина заявила, что национальная команда отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин напрямую из Москвы.

«Никаких выездных мероприятий решили не проводить. Наши лидеры будут готовиться к Олимпиаде в Новогорске. Там безопаснее в плане эпидемиологической обстановки. Да и с точки зрения логистики все удобнее и проще — никаких пересадок, дополнительных перелетов. А для адаптации к часовому поясу Китая девяти дней нам будет достаточно», — приводит слова Татьяны Бородулиной сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Челябинка Екатерина Ефременкова уже имеет опыт участия в главных зимних стартах четырехлетия. Так, на ОИ-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) она показала 10-й результат на дистанции 1000 метров и заняла 5-е место в женской эстафете.