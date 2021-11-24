Сотрудники полиции арестовали тренера по плаванию за отказ надеть маску в аэропорту

А его подопечную Виталину Симонову ждет штраф за оскорбление представителей власти

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сотрудники полиции жестко задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина из-за отказа надеть маску. Видео задержания в своем инстаграме опубликовала подопечная тренера Виталина Симонова, несколько лет выступавшая за Челябинскую область. Ей грозит штраф за оскорбление представителей власти.

По словам трехкратной чемпионки мира по плаванию в ластах, конфликт произошел у стойки регистрации. Сотрудники аэропорта попросили тренера надеть медицинскую маску. Александр Ильин отказался, попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты.

«Ему сказали, что маски нет, потом пришла охрана. Попросили предъявить паспорт — он спросил: „На каком основании?“ Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Началась перепалка, в результате которой полицейские „заломали“ тренера и повалили на пол. Меня тоже за руки хватали, говорили, что я тоже должна пойти с ними», — написала Виталина Симонова в соцсетях.

На видео девушка сопровождала процесс задержания тренера комментариями, оскорбляя сотрудников правопорядка. Ее слова попали под статью «Оскорбление представителя власти». Возбудили дело, со спортсменки взяли подписку о невыезде. Ей грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Виталина Симонова является воспитанницей орской школы плавания, затем переехала в Новосибирск, где выступала долгое время под руководством местного специалиста Александра Ильина. В 2016 году была дисквалифицирована на четыре года за допинг. Позже, с учетом определенных обстоятельств дела, срок дисквалификации был сокращен до двух лет. Так, в 2018 году спортсменка переехала в Челябинск и стала выступать за наш регион. Однако в 2020 году контракт с ней и региональным Минспортом был расторгнут.